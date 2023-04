A The New York Times nem fizetett, többé nincs kék pipája a Twitteren

A The New York Times vasárnap óta „pipátlan” Twitter-fiókkal rendelkezik, pedig övék a platform 24. legtöbb követővel rendelkező fiókja.

A Twitter vasárnap eltávolította a kék pipát a New York Times fő fiókjáról, ami az ellenőrzött jelzés globális jele lényegében a közösségimédia-felületeken. Csakhogy a Twitter tulajdonosváltása óta a platform már nem ehhez köti a jelvényt, hanem annak adja a pipát, aki busásan megfizeti a Twittert. A The New York Times pedig nem volt hajlandó fizetni Elon Musknak.

A The Washington Post szerint Elon Musk amint megtudta, hogy a The New York Times nem fizetett a Twitter Blue szolgáltatásáért, sürgette a kék pipa eltávolítását a Times fiókjáról, ami a portál szerint azért is van, mert Musk évek óta hadjáratot folytat azok ellen a portálok ellen, akik kritikusan írtak róla korábban.

Elon Musk pipa lett, tehát nincs többé pipa

A pipa eltávolítása azért is lepett meg többeket, mert a Twitter ígérete szerint a tízezer legtöbbet követett szervezet számára meghagyta volna a jelvényeket függetlenül attól, hogy fizettek-e, vagy sem. A The New York Times fiókját 55 millióan követik.

Vasárnap reggelre a Times egyike volt annak a néhány tucatnyi fióknak, amelyről eltávolították a jelvényt. A The Washington Post szerint ezt a lépést valószínűsíthető, hogy maga Musk sürgette, aki egy mémre, ami a Times döntését vázolta, mely szerint nem fizetnek a Twitter-ellenőrzésért, így reagált:

Ó, oké, akkor levesszük.

A Times állítólag a történtek után sem tervezi, hogy fizet a kék pipáért, bár korábban beismerték, hogy akadhatnak olyan alkalmak, amikor a hitelesség kedvéért fontos lehet számukra ez a jelvény.

Miután tavaly év végén a Tesla-vezér megvásárolta a Twittert, kirúgta a vezetőség nagy részét, és bejelentette, hogy „visszaadja a szólásszabadságot a platformon”, azt is bejelentette, hogy a Twitter Blue nevezetű előfizetéshez köti a profilok mellett megjelenő kék pipát. Ezek korábban csak a hitelesített fiókok számára voltak elérhetők, ám Musk uralma alatt már pénzért bárki megvásárolhatja.

Így viszont a kék pipa nagyjából elvesztette a korábbi jelentését, valamint értékét is. Most már nem jelent többet, mint egy extra szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy az alkalmazásban kevesebb reklámot nézzen az előfizető, közzététel után is szerkeszthesse a posztokat, HD-minőségű videókat is oszthasson meg, és az algoritmus kiemelten kezelje a tweetjeit.

A Twitter a múlt héten tette nyílt forráskódúvá néhány algoritmusát, amely mutatja, hogy a TwitterBlue-előfizetők fiókjai nagyobb elérést kapnak az algoritmuson belül, viszont csökkenti az adott fiók elérését, amikor valaki letiltja, lenémítja, kiköveti vagy jelenti azt.

Viszont kiderült, hekkerek botnetekkel célzott támadást képesek indítani profilok ellen – kihasználva az algoritmust–, hogy rontsák ezeknek a profiloknak az elérését, emiatt Elon Musk egymillió dolláros nyomravezetői vérdíjat ajánlott fel annak, aki kideríti, hogy ki áll az egyes fiókok elérését célba vevő és leromboló botnetek mögött.