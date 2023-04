Pócza Zoltán: Egyre nehezebb helyzetben van a kulturális szféra

Pócza Zoltán, a Kőszegi Várszínház igazgatója megtisztelőnek tartja, hogy újabb három évig töltheti be a Szabadtéri Színházak Szövetsége elnöki posztját. Úgy véli, a kinevezés visszaigazolása az elmúlt évek munkájának. Rengeteget tanult, látott és hallott Gedeon József előző alapító elnöktől, aki haláláig, 2016-ig vezette a szövetséget – mondta az Indexnek.

– fogalmazott Pócza.

2021 és 2022 nyarán összesen csaknem 750 ezer nézője volt a Szabadtéri Színházak Szövetségéhez tartozó 14 tagintézménynek. Óriási szám. Magyarország szabadtéri színházi kultúrájának sokszínűsége Európában egyedülálló. Ezeknek a tereknek – változatos programkínálatokkal, fesztiválokkal – jelentős szerepük van a helyi közösségi élet szervezésében éppúgy, mint a kulturális turizmus fellendítésében.

A pandémia idején a színházak is zárva tartottak, vagyis a magyar színjátszás szintén nehéz helyzetbe került. Akkor a szabadtéri színházak és a kőszínházak közti nyári együttműködés az egymásrautaltságban nagyobb hangsúlyt kapott.

Sok színházi szakembernek nem volt munkája a járvány időszakában, és jó volt, hogy nálunk tudtak dolgozni, és jó volt, hogy lehetett megbízást adni nekik a szabadtéri helyszíneken, ahova a nézők is jöhettek. Most pedig, a téli energiaválság után ismét keressük az együttműködés lehetőségét kőszínházakkal úgy, hogy egy nyári előadást ősztől műsorára vesz egy kőszínház, így a finanszírozás is közös lehet, vagyis mindkét fél jobban járhat