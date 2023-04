Koltai Róbert: Menni sem tudtam, nagy baj volt

Koltai Róbert színészt két héten keresztül vizsgálták a kórházban, mert az orvosok nem tudtak rájönni arra, pontosan milyen betegség állhat a tünetei mögött. Nagy szünetekkel beszélt, alig tudott járni, az orvosok pedig Parkinson-kórra és jóindulatú daganatra is gyanakodtak – mondta el a DTK: Elviszlek magammal című YouTube-műsor legfrissebb adásában.

Menni sem tudtam, nagy baj volt. Hála az orvosoknak és a Teremtőnek, ma már minden rendben. Mindenfélére lehetett gyanakodni. De ahogy behelyezték a söntöt, amely befolyásolja az agyvíz áramlását, jól lettem. A betegtársaim megtapsoltak, mert csak járókerettel tudtam közlekedni, de a műtét utáni napon már csak tiszteletből nem dobtam el a járókeretet. Nem volt biztos, hogy sikerül a műtét, de amint megcsinálták, másnap már gyorsan is tudtam menni

– mondta el a Bóta Caféban tavaly novemberben Koltai Róbert.

A színész tavaly augusztusban életműdíjat kapott a Bujtor István Filmfesztiválon, de addigra annyira leromlott az állapota, hogy csak ülve tudta átvenni az elismerést. Néhány hónapja, már a műtét után, D. Tóth Kriszta készített vele interjút, ám azt nemrégiben újra kellett forgatni, mert a színész még nem volt a megfelelő állapotban a beszélgetéshez.

– magyarázta a színész.

Szavait D. Tóth Kriszta is megerősítette, aki azt mondta, a színész kereste a szavakat, és sokszor csendben volt. Főleg a mozgásom volt lebénítva, fájt minden lépés – vallotta be a művész.

Erről nem tudok most sem vidáman beszélni, mert nagyon rossz volt. Amíg baj volt és nyomta az agyvíz a fejemet, azt az idegcsoportot, a szobából kimenni is fájt. Ahogy betették a söntöt, elmúlt a fájdalom, s most már napi két kilométert sétálok.