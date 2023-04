Sosem késő húsvéti jótanács Mucsi Zoltántól – kezdőnek és haladóknak

Nem viccel a Jászai Mari-díjas érdemes művész. Idén húsvétkor is arra figyelmeztet, hogy csak ésszel – és többet ésszel.

Gyulám, tölts egy pohárkával, egyem meg a szívedet!

– így szól Mucsi Zoltán abban a videóban, amelyet a közösségi oldalán osztott meg. És Gyula tölt, pedig Mucsi Zoltán nem beszél hozzá szépen, csúnya szót is használ, ami nem éppen baráti.

Az, hogy ez a videó most, 2023-ban mi célt szolgál, pontosan nem tudni, de a húsvét hangulatát idézi meg, amikor a vendégek csupán egy pohárkával kérnek maguknak. Ám míg másoknál a sok kicsi sokra megy, és ennek sosincs jó vége, a rendőrök ügyködtek is húsvétkor rendesen, nem kis találati aránnyal, a művész úr pohara izmos üveg. Hordónak is beválna, kisebbnek persze, de űrtartalomra mégis emberes.

Mert a lényeg a kulturált alkoholfogyasztás: „Szigorúan egy pohárral.” A videó amúgy az idei húsvétra frissített, vagyis újrahasznosított tartalom, az eredeti a XX. Szegedi Borfeszt népszerűsítésére készült, még 2014-ben.

