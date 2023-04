Ezek a képek emlékeztetnek arra, hogy milyen törékeny a boldogság

A MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya szervezésében 2023. április 12-én megnyílt a 41. Magyar Sajtófotó Pályázat díjnyertes képeiből rendezett 41. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Robert Capa Kortárs Fotográfiai központban.

A megnyitó egyben díjátadó is, illetve a 2023-as Magyar Sajtófotó Pályázat nagydíjasait is most hirdették ki:

a Magyar Újságírók Országos Szövetségnek nagydíját Huszti István,

az André Kertész-nagydíjat pedig Szajki Bálint nyerte.

Szilánkok

Közel egy éve indított teljes körű letámadást Vlagyimir Putyin Ukrajna ellen. Az orosz–ukrán háború bizonyos formában már nyolc éve folyamatosan tart, február 24. óta viszont olyan intenzív harcok folynak keleti szomszédunknál, amilyet Európa a második világháború óta nem látott. 14 millió ember hagyta el a lakóhelyét, 17 ezer felett jár a háborúban megsérült civilek száma, ebből hétezernél is több ember halt meg az orosz aknáktól és rakétáktól. A megszállt vagy a háború sújtotta területen élők folyamatos életveszélyben élnek, ha nem a rakétatámadással vagy az orosz katonákkal, akkor a víz-, az áram- és az élelmiszerhiánnyal kell megküzdeniük. Nem beszélve azokról a pszichés traumákról, amelyek hosszú időre meghatározzák a generációk életét, mindennapjait. Ezek a fizikai és láthatatlan szilánkok aztán maradandó sérüléseket okoznak az ukrán társadalom minden egyes tagjában.

Egészségben és betegségben

Leé Sándor (96) és Leé Sándorné Marika (83) a kőbányai újhegyi lakótelepen élő nyugdíjas házaspár. 63 éve házasok, két gyermekük és hat unokájuk van. 1957-es megismerkedésük óta nem töltöttek jelentősebb időt külön. Sándor 89 éves koráig tevékeny életet élt, művezetőként, borászként, Marika pedig könyvelőként dolgozott. 2015-ben Sándort egy éven belül két stroke döntötte le a lábáról. Állapota azóta folyamatosan romlik, demenciával párosul, emiatt erősen korlátozottá vált beszédében és mentális képességeiben. Mozgásában és a lakáson belüli tájékozódásban is a feleségére támaszkodik. Marika minden erejével és szeretetével ápolja és segít férjét orvosi segítség nélkül. Mivel Sándor már nem képes elhagyni a lakást, életét bent vagy erkélyükön ücsörögve tölti, ahol rossz látása ellenére is láthatja a külvilágot, és napfény érheti őt. Marika számára férjének ápolása 24 órás feladat, azonban töretlen szeretete és odaadása minden akadálynál erősebb.

A Magyar Sajtófotó Pályázatra ebben az évben 269 fotográfus 2443 pályaművel (köztük 1881 egyedi képpel és 562 sorozattal) nevezett, a beküldött fotók száma ezerrel haladta meg a tavalyit, összesen 6810 volt.

A zsűri tagjai voltak: Szlukovényi Tamás (elnök), a Toronto/London székhelyű Archive of Modern Conflict kurátora, a Reuters volt globális fotófőszerkesztője; Stephane Arnaud, 2000 óta képszerkesztője, 2016 óta fotófőszerkesztője az AFP francia hírügynökségnek; Adrian Evans (London, Nagy-Britannia), a Panos Pictures igazatója; Daniela Mrazkova cseh fotográfiai szakíró, újságíró, kurátor, a World Press Photo, illetve a Pictures of the Year többszöri zsűritagja és Stiller Ákos fotóriporter, a The New York Times, a National Geographic, a CNN, a Spiegel és a Stern tudósítója.