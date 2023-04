Mali bluesra és izlandi popra táncolhatunk Budapest négy pontján

Húsz koncert, három DJ-set, nyolc film, négynapos utazás a zene körül négy budapesti helyszínen. Idén többek közt Emilíana Torrini és a Colorist Orchestra, a Tamikrest és a Kollár-Klemencz Kamarazenekar koncertjei, kibővült filmprogram és egyedi együttműködések várja a közönséget a Budapest Ritmo fesztivál szervezői csapata.

Pénteken és szombaton többek között a szaharai rockot játszó Tamikrest, az izlandi díva, Emilíana Torrini a Colorist Orchestra kíséretében, Monsieur Doumani és az Óperentzia, a DAGADANA ukrán–lengyel jazzes elektronikája és a Kollár-Klemencz Kamarazenekar kényeztetik a közönséget. Mali blues és izlandi pop, észt népzene és ciprusi psych-folk egy helyen – napi 6 koncert egy áráért, ez a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében megvalósuló Ritmo ajánlata.



Idén egy különleges magyar produkció emlékezik meg zene és költészet összefonódásáról. Az Erzsébet téren lép fel a Kollár-Klemencz Kamarazenekar és vendégei: Másik János, Novák János és Csoóri Sándor „Sündi” játszanak olyan fiatal énekes-dalszerzők mellett, mint Balla Gergely és Barkóczi Noémi, saját számokkal és versfeldolgozásokkal szőve szorosabbá zene és költészet viszonyát.

Filmek a Ritmón

A pandémia szülte a Ritmo filmes kezdeményezését, mára ez is a fesztivál elidegeníthetetlen része lett: saját produkcióban készült zenei filmek és különleges zenei dokumentumfilmek szerepelnek a programban.



Idén debütál a Ritmo produkciójában VENI, azaz Szász Veronika zenéjére Regős Ábel koncepciója mentén készült kísérleti rövidfilm, az Újra meg újra, de a 2022-ben készült filmetűdök is láthatóak lesznek pénteken és szombaton a Toldi moziban. A Ritmo által kínált egyedülálló lehetőség, hogy a válogatott dokumentumfilmek kiegészítik az a koncertprogramok, hiszen nemcsak vásznon, de élőben is betekintést nyerhet a Tamikrest vagy az észt folk világába a közönség. Bár koncerthez nem kapcsolódnak, mégis témájuk miatt kihagyhatatlan az iráni nők zenén általi lázadását és Cesária Évora életművét bemutató filmek is.

A Ritmo szervezői az élményszerű kapcsolódásra, műfaji és személyes korlátok átlépésére buzdítanak. A zenét kontextualizáló filmek, a társadalmi témákat boncolgató beszélgetések, a szakmát, közönséget és művészeket egymáshoz közelebb hozó programok adnak útmutatót a nehezen körülírható világzenéhez. Minden mindennel összefügg az egyre növekvő Ritmo-buborékban, ahová egy koncert áráért bárki beléphet, és tudattágító audiovizuális körutazást kap cserébe.