Sikerült az elképesztő bravúr, drótkötélen sétált át a Duna fölött Ifjabb Simet László

Avatatlan szemmel sem könnyű, szakmaival pedig még inkább kihívás a 2023. április 15-i bravúr. Közel háromszáz méter hosszan, nagyjából húsz perc alatt, biztosítás nélkül jutott át a Duna egyik partjáról a másikra Ifjabb Simet László, 63 éves artistaművész. Közte és az alatt nagyjából negyven méterrel zubogó, erős sodrású Duna között mindössze egyetlen, 22 milliméter vastag drótkötél jelentette a határt.

Kiszolgáltatva a természetnek

A produkció, mely a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia nyitórendezvényének egyfajta koronaékszere, eddig páratlan eredmény, ugyanis egy artista sem jutott még át drótkötélen a Duna felett. Simet László legnagyobb félelmét az időjárás szeszélye jelentette, ugyanis a produkció végéig marcona, fekete felhők lepték el az égboltot. Egy esetleges vihar igencsak megnehezítette volna az előadóművész dolgát, de szerencsére nem így történt.

16 Galéria: Drótkötélen sétált át a Duna fölött Ifjabb Simet László Fotó: Papajcsik Péter / Index

A művész édesapjától, Idősebb Simet Lászlótól tanulta mesterségét, a világ minden táján lépett már fel, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének kitüntetettje. Több évig adott elő a Cirque du Soleilnél, a Varsói Cirkuszfesztiválon pedig első helyezést ért el.

Egyenletes szél, nem nagyon durva, agresszív szél. Azt az ember megoldja, arra rátart, azt kibalanszálja. Az esővel szintén nem nagyon tudok mit csinálni. Ha nem ömlik, mint a dézsából, hanem szemerkél, akkor az még a go kategória

– nyilatkozta az M1-nek, a produkciót megelőzve.

Az esemény nem csupán a Színházi Olimpiához, hanem Budapest születésének 150. évfordulójához – melynél a kifeszített kötélen való átkelés egyfajta szimbolikus jelentéssel is bír, valamint a Cirkuszi Világnaphoz is kapcsolódik. Ennek kapcsán Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója is megszólalt, aki úgy fogalmazott az M1-nek:

Egy igazgatónak az a dolga, hogy biztosítsa a feltételeket a művész számára. Holnap fél 5-kor megállítjuk az esőt, megállítjuk a szelet és Simet László át fog menni a kötélen. Én azt ígértem, hogy ha kell akkor átszaladok előtte és letörlöm a kötélről a vízcseppeket, ha kell akkor mögötte megyek és tartom az esernyőt a feje fölött, de megvalósítjuk a csodát.

Bár az eső nem indult meg a produkció kezdetéig – így Fekete Péternek nem kellet esernyőt bekészítenie –, a szél mindenképp kihívást jelentett. Simet László az indulás kezdete előtt felmérte, vajon elég biztonságos-e a produkció kivitelezése, majd finoman, könnyedén kezdte meg útját a budai oldalról a pestire. Egy ponton fél térdre ereszkedett, folyamatos küzdelmét az egyensúlyozást segítő rúd kilengése mutatta.

Mindennek ellenére, oly könnyeden sétált negyven méteres magasságban a szél kihívásait leküzdve, mely elkápráztatta a helyszínen lévőket és az élő közvetítést figyelőket egyaránt. Utolsó lépésin széles mosollyal köszöntötte a túlpart közönségét, sikerült a bravúr.

