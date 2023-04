A BBC szerint a zenész halálát – amelyet prosztatarák okozott – lánya, Sumayah Jamal közölte a The New York Timesszal. Felidézték: Ahmad Jamalt zongoristaként egyedi, kimért játékstílusa különböztette meg társaitól.

Játékának jellegzetességei voltak a gyakori hatásszünetek, amelyekről a kritikusok azt mondták, hogy „a kevesebb néha több ”. Az áttörést az At the Pershing: But Not for Me című 1958-as album hozta meg neki, amely minden idők egyik legnagyobb példányszámban elkelt hangszeres albuma volt.

Barátja, a dzsessztrombitás Miles David egyszer azt mondta róla, hogy minden inspirációja Ahmad Jamalra vezethető vissza. Rajta kívül több zenésztársa is elismerte, hogy komoly hatást gyakorolt rájuk.

Karrierje alatt Jamal számos díjat elnyert. Többek közt a francia művészi rendet (Ordre des Arts and des Lettres) is megkapta 2007-ben, 2017-ben pedig Grammy életműdíj elismerést kapott.