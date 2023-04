Clint Eastwood 92 évesen új filmet forgat

Clint Eastwood júniusban vág bele Juror No. 2 című új filmje forgatásába. A hollywoodi legenda a forgatás kezdetekor már betölti a 93. életévét, így ő lesz az egyik legidősebb aktív filmes. Eastwood új alkotását a Warner Bros. támogatja, a film főszereplője Nicholas Hoult és Toni Collette lesz.

A The Hollywood Riporter leírása alapján a Juror No. 2 egy jogi dráma lesz, amely egy gyilkossági pert mutat be. Ebben az egyik esküdt (Hoult) rájön, hogy talán ő okozta az áldozat halálát. Döntenie kell, hogy manipulálja-e az esküdtszéket, hogy megmentse magát, vagy felfedje az igazságot, ezzel pedig feladja magát. Az ügyészt Collette alakítja majd.

Eastwood legutolsó filmje, a Cry Macho egy 2021-ben bemutatott modern western volt. Mivel a film nem kapott jó kritikákat, a színész-rendező úgy döntött, belevág egy utolsó projektbe, hogy emelt fővel fejezze be karrierjét.