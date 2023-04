Az Index birtokába jutottak a Hunyadi-sorozat első képei

Olyasmi történt Franciaországban, amire eddig még nem volt példa. Cannes-ban, a világelső televíziós filmvásáron rendeztek egy exkluzív fogadást, a vacsorára csupán a filmszakma kiválóságai és vezetői kaptak meghívást. A vendégek az aktuálisan értékesítendő filmes produkciókról tartottak diskurzust, de ők sem tudták, hogy a fogások között egy meglepetésvetítés is helyet kap: egy 2024 őszén érkező sorozat trailere a legnagyobb volumenű, nem angol nyelvű történelmi alkotás, amelyet valaha is készítettek. Ez a Hunyadi János életéről szóló sorozat, melynek angol címe Rise of the Raven.

Bár a forgatási munkálatok még nem értek véget, a projekt éppen a felénél tart, Magyarországon a TV2 sugározza majd, az alkotókat is örömmel töltötte el, hogy a filmes szakemberek, producerek már a most, Cannes-ban levetített előzetest is kifejezetten pozitív fogadtatásban részesítették.

Kultúrák metszéspontjában

A Bán Mór regényéből készült filmes adaptáció nagyszabású nemzetközi produkcióként a történelmi hűségre törekszik. Ebben különböző nemzetek színészei vesznek részt, magyar, olasz, szerb vagy török művészek – saját nyelvükön – alakítják karaktereiket.

Rise Of The Raven

A sorozat producere, Robert Lantos az Indexnek így mesélt a film készítésének kihívásairól, a nemzetköziség fontosságáról:

„A történések legnagyobb része magyarul zajlik. Amikor olasz személyekről van szó, szerbekről vagy törökökről, akkor azt ottani színészek játsszák saját nyelvükön. Ahol kell, ott feliratok lesznek, egyes országokban pedig az egészet szinkronizálják majd. Ezt a produkciót a világnak készítjük, nem csak Magyarországra. Ahhoz, hogy exportképes legyen, úgy kell hozzáfogni, hogy konkurencia lehessen azoknak a produkcióknak, amelyeket az egész világ lát.”

A Kanadában élő, magyar származású producer nevét jól ismeri a filmvilág. Robert Lantos a producere olyan Oscar-díjra jelölt filmeknek, mint az Eljövendő szép napok, a Gyilkos ígéretek, a Csodálatos Júlia, a Golden Globe-díjas Barney és a nők vagy a Golden Globe-jelölt A napfény íze és a cannes-i győztes Crash, a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon Ezüst Medve-díjas (kiemelkedő művészi teljesítményéért David Cronenberg) eXiztenZ – Az élet játék. Lantos azt is hozzátette, hogy

Az egyik nehézség az volt, hogy megtaláljuk a megfelelő színészeket. A casting nemcsak egy helyen volt, ahogy szokott lenni, hanem Szerbiában, Olaszországban, Törökországban, Lengyelországban, Csehországban, Ausztriában. Ez a logisztika szempontjából komplikált volt. Két évig zajlott, mielőtt elkezdtünk forgatni. Nekem a legfontosabb az volt, hogy ezt a sorozatot ne angolul forgassuk hollywoodi színészekkel, mert akkor nincs értelme. Az nem az igazi, ha minden úgy kezdődik, hogy mindenki úgy beszél, mint aki New Yorkban született, Hunyadinak meg brooklyni akcentusa van. Ezt el akartam kerülni. Forgattam már Magyarországon magyar rendezővel, de mindig angolul, a főszereplők is amerikaiak voltak, vagy angolok. Egyszer-egyszer akadt egy magyar szereplő, akinek volt talán 10-20 másodperce a vásznon. Ezt nem akartam megismételni, főleg nem egy ilyen történettel. Ez a filmsorozat Hunyadi Jánosról szól. Szerintem fantasztikusan gazdag választék van Magyarországon. A nehézség nem az volt, hogy megtaláljuk a szereplőket, hanem választani a meglévők közül.

Krskó Tibor, a sorozat másik producere ezt azzal egészítette ki, hogy a nemzetközi színészek egyrészt a történelmi hűséget tudják biztosítani anyanyelvükön megszólalva, másrészt így közvetlen kapcsolatot teremtenek a sorozat és a helyi közönség között. „A reneszánsz hadvezér története, aki maga is sok nyelven beszélt, képes összekötni a különböző nyelvű, kultúrájú és vallású európai közönséget.”

A déli harangszó értelmet nyer

Káel Csaba, a magyar filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos az Index kérdésére elmondta: „Elképesztő tehetségű szakemberek dolgoznak a magyar filmiparban. Ráadásul a hazánkban forgó nagyszabású külföldi produkcióknak köszönhetően a kisujjukban vannak a legmodernebb filmezési technikák. A Hunyadi-sorozat kiváló lehetőség arra, hogy filmes szakembereink kreativitásukkal végre egy magyar történetben is elkápráztathassák a közönséget. Ráadásul nem akármilyen történettel léphet szintet a magyar filmipar, hanem Hunyadi Jánoséval, akinek fergeteges győzelmei a XV. században megváltoztatták Európa sorsát.”

A sorozat jelentőségéről, keletkezési körülményeiről Robert Lantos azt mondta:

Ha Hemingway nem írta volna az Akiért a harang szól című regényt, akkor ez lenne a Hunyadi János-sorozat címe. Az egész világon mindennap, több mint ötszáz éve délben szól a harang. Magyarországon kívül senki sem tudja, miért. Tizenkét évvel ezelőtt én se tudtam. Ezek után tudni fogják, hogy mi történt 1456-ban, ami megváltoztatta Európa sorsát. Ez a sorozat egy ember egész életét megrajzolja gyerekkorától kezdve. Ez egy egyetemes téma, de itt ezt magyar lencsén keresztül látjuk.

A sorozat címszerepét Kádár L. Gellért alakítja, a vásznon pedig a magyar szereplőgárdában olyan színészek tűnnek fel, mint Rujder Vivien, Fekete Ernő, Hermányi Mariann vagy Törőcsik Franciska. A zárt körű vacsorán levetített trailert most az Indexen láthatja először a magyar közönség.