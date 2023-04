Elkészült a Foo Fighters első albuma Taylor Hawkins halála óta

A But Here We Are című album június 2-án jelenik meg a Roswell Records/RCA Records kiadó gondozásában. Az első kislemez, a Rescued már elérhető − írta meg a Deadline.

Az albumot bejelentő sajtóközlemény a But Here We Are-t „brutálisan őszinte és érzelmileg nyers válasznak nevezi mindarra, amit a Foo Fighters az elmúlt évben átélt”.

A But Here We Are a zene, a barátság és a család gyógyító erejéről tesz tanúbizonyságot. A bátor, sérült és rendíthetetlenül hiteles But Here We Are a nemrég megjelent Rescued című kislemezzel nyit, amely az első a 10 dal közül, amelyek a dühtől és bánattól az elfogadásig átívelő érzelmi skálán mozognak.

Hawkins 2022. március 25-én halt meg, közvetlenül azelőtt, hogy a zenekar fellépett volna egy fesztiválon Bogotában, Kolumbiában. Azt még nem jelentették be, hogy ki dobol az új dalban és az albumon.

A Foo Fighters 1995-ös debütáló albumának naivitását hangzásilag megidéző, évtizedes érettség és mélység által megformált But Here We Are a testvérek hangja, akik menedéket találnak abban a zenében, amely 28 évvel ezelőtt először összehozta őket. Ez egy terápiás folyamat volt, amely az élet folytatásáról szólt

− olvasható a sajtóközleményben.

Az új album a zenekar 11. albuma, és Greg Kurstin a producere.