A SopronFest ad otthont az első FesztiválExpónak

Lobenwein Norbert, a FesztiválExpó alapítója a programsorozat kapcsán elmondta:

Úgy tartják, Magyarország fesztivál-nagyhatalom. Ilyen mezőny és kategória ugyan nem létezik, de hízelgő, ha így gondol ránk a közönség, ha így gondolunk magunkra. Főképp akkor, ha nemcsak a fesztiválok számát, hanem azok minőségét, sokszínűségét is nézzük. A nyári hónapokban valóban egymást érik a jobbnál jobb fesztiválok szerte az országban, a Balatontól Debrecenig, Veszprémtől Szegedig, a Velencei-tótól Budapestig.

Hozzátette, „a FesztiválExpó célja, hogy minden évben a szezon kezdetén találkozzanak egymással a hazai fesztiválok szervezői, és mutassák be, mit várhatunk tőlük abban az évben, kik a legfontosabb hazai – és nemzetközi – sztárok, milyen programmal, újításokkal készülnek, milyen nehézségeik, ötleteik, terveik vannak azoknak, akik tavasztól őszig sok százezer vendéget töltenek fel élményekkel. Hiszen tudjuk, hogy a fesztiválozás ma már korosztálytól függetlenül a nyaralás szerepét tölti be, és a turisztikai jelentősége is igen nagy. Majdnem ennyire fontos az is, hogy a szakma képviselői egy fesztiválon találkozzanak akkor, amikor még lehetőségük és idejük is van beszélgetni egymással.”

Nyilvános esemény

A FesztiválExpó programja nyilvános, mindennap déltől 14 óráig a Liszt Központban zajlik, ahol 10-10 percekben prezentálják a részt vevő fesztiválszervezők az idei terveiket.

„Fontosnak tartom, hogy létrejön ez a diskurzus a fesztiválszervezők között, mert összefogva jelentősen erősíthetjük a hazai zeneipart. Egyenként gyorsan célt érhetünk, de együtt messzebbre jutunk. A Hajógyár szerepe mindig is, mint ahogy ez esetben – egy hídnak lenni, amelyen eljutnak egymáshoz a szakma szereplői és a közönség egyaránt” – fogalmazott Dénes Adél, a Hajógyár főszerkesztője, a FesztiválExpó társszervezője.

Botond Szabolcs, a Magyar Turisztikai Program Alapítvány társelnöke így nyilatkozott:

„A Magyar Turisztikai Program Alapítvány legfőbb célja, hogy összehozza a rendezvényipart, ezért is mondtunk szinte gondolkodás nélkül igent a SopronFest megkeresésére a FesztiválExpó kapcsán. A nyári szezon előtt ez egy hiánypótló lehetőség a fesztiválszervezők számára, ahol kötetlen keretek között mutathatják meg, mivel készülnek az idei évre, megoszthatják egymással az aktuális kihívásokat és sikereket, egyeztethetnek közös céljaikról.”

A FesztiválExpón már biztosan ott lesz: Balaton Sound, Bánkitó Fesztivál, Bátorkeszi Borfesztivál, Budapest Ritmo, Campus Fesztivál, Doublerise, Fekete Zaj Fesztivál, FEZEN, Fishing on Orfű, Gombaszögi Nyári Tábor, Gourmet fesztivál, Gyerek Sziget, Inota Festival, Kolorádó Fesztivál, La Boum, Made in Debrecen, MCC Fesztivál, Bartók Tavasz és a Liszt Ünnep, Művészetek Völgye, Paloznaki JazzPiknik, Plázs Siófok, RockBalaton Fesztivál, STRAND Fesztivál, Sziget Fesztivál, SZIN, VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, VeszprémFest, Veszprémi Utcazene Fesztivál, ZamJam.