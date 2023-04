A szicíliaiaktól fenyegetés, a mongoktól viszont ajándék a lófej

Ha azt hallja az ember, hogy „lófej”, néha akaratlanul is beugrik számára Francis Ford Copolla 1972-es remekműve, A Keresztapa. A filmben a szicíliaiak az elrettentés és nyomatékosítás eszközeként alkalmazták a gazdag stúdiótulajnál lova lefejezését. A brutális jelenettől függetlenül a négylábú szimbóluma a világ számos helyén magasztos értékekkel párosul mind a mai napig.

Ajándék Mongóliából

Így volt ez a keletről érkező népek körében is – tatároknál, mongoloknál, ősmagyaroknál és hunoknál egyaránt –, kiknek az állat többek között az életben maradáshoz is fontos társként szolgált. Nem meglepő, hogy a világban egyik leginkább közismert, tradicionális mongol hangszer, a morin khuur is ehhez kötődik. A vonós hangszer fejét, ahol a hangolókulcsok találhatók, gyakran faragták lófej formájára.

Ebből a különleges hangszerből érkezett most egy hazánkba, melyet egészen Mongóliából hozattak az itthoni mongol nagykövet, Baatarjav Sainnyambuu kérésére – írta meg az MTI. Az Ázsiában készített ajándék apropója a Miskolci Nemzeti Színház új előadása, mely Kisfaludy Károly 1809-ben íródott vitézi játékának újragondolása. Kisfaludy később átdolgozta művét,

200 évvel ezelőtt pedig ezzel a darabbal nyílt meg a miskolci színház augusztus 24-én.

A tatárok Magyarországban című műhöz készíttetett hangszert a mongol nagykövet április 21-én adta át a színháznak, melyet – az ajándék vonós mivoltából fakadóan – Lakatos Attila, mélyhegedűs fog megszólaltatni.