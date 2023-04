Kiválóan szerepelt a magyar pizza a pármai világbajnokságon

2023. április 18. és 20. között rendezték meg a 30. pizza-világbajnokságot. A megmérettetést Pármában rendezték meg, melyen magyar csapatok is indultak, hogy megküzdjenek a világ minden szegletéből érkező versenytársaikkal.

Pármáról sokaknak a méltán híres pármai sonka ugrik be elsőként. Nem véletlen, hogy idén is itt rendezték meg a háromnapos, 30. pizza-világbajnokságot. Az olasz városban számos ország képviseltette magát, köztük hazánk is, melynek versenyzői már évek óta küzdenek, hogy egyre jobb helyezéseket hozzanak haza, és új fortélyokat sajátítsanak el a közkedvelt étel hazájában.

Szabadfi Szabolcs, aki korábban már bekerült a világ 50 legjobb pizzakészítő mestere közé, maga mögé utasítva pékek százait, idén is megmérettette magát a siker reményében. Azon túl, hogy elhozta a legjobb magyar pizzakészítőnek járó díjat, gourmet különlegessége az első harmadban végzett, római stílusú pizzája a 29. lett,

gluténmentes kategóriában pedig egészen a kilencedik helyig jutott.

A pizza-világbajnokságon minden évben több tucat ország több száz versenyzője ütközik meg, így a bolygó tíz legjobbja közé bekerülni koránt sem apró teljesítmény. Szabadfi Szabolcs még 2017-ben került be a ranglista élmezőnyébe, mikor szintén Pármában járt, hogy megmérettesse magát.

Bár a pandémia miatt pár év kimaradt a pizzakészítők olimpiáján, idén újból megtartották ezt a szakmának és vendégeknek egyaránt izgalmas eseményt, melyen a magyar csapatok – tekintve, hogy hazai pizzakultúráról mélységekben legfeljebb harminc éve beszélhetünk – eredményesen szerepeltek.