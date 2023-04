Gálvölgyi János: Ez a szakma olyan, hogy kötelező lopni

Ilyenre sem volt még példa: Gálvölgyi János vendéget hozott magával a Sunday Brunch legfrissebb adásába.

Az Index olvasóinak, és a műsor nézőinek megmutatta 73 éves kutyáját.

Ez a közvetlenség erősen ellentmond annak, amit a Kossuth-díjas színművészről többen is állítanak, miszerint ő nehéz ember volna. Miközben megható, ahogyan a kutyájáról beszélt, és ahogyan többször is gyöngéden végigsimított a névtelen eb megkopott szőrén, azt is elárulta, hogy a kutya többször is átesett kisebb-nagyobb plasztikai műtéten.

Színházban is fellépne?

Gálvölgyi János az adásban elmesélt egy történetet annak tisztázására, hogy ő miért is nehéz ember:

Egyszer egy »újságíróné« kérdezte: művész úr, maga olyan népszerű, nem gondolt még arra, hogy színházban is fellépjen? Azt feleltem, incselkedem a gondolattal, most éppen négy színdarabban is játszom, három színházban. Mire megkérdezte: konkrétan hol tetszik játszani? No, most ha ezek után azt mondom neki, hogy tündérke, álljon föl, és nagyon gyorsan húzza be az ajtót maga mögött, akkor én vagyok a nehéz ember?

A színművész válaszolt arra a kérdésre is, hogy helyénvaló-e egy kollégát szarnak nevezni. Ezt ugyanis ő megtette, amikor az RTL+ Főszerepben című beszélgetős műsorában ezt mondta az egyik kollégájáról, aki gúnyt űzött egy Molnár Ferenc-színdarabból: „Te tehetségtelen szar vagy, hogy merészeled ezt megtenni?!"

Gálvölgyi János ezúttal ugyan más szót használt, de a lényegen ez semmit nem változtat:

Nem tudták megvédeni a fiatal kollégát. Most azt mondják, hogy nemcsak nehéz vagyok, de még tetű is? Szégyellje a pofáját! Fenntartom, hogy ez a véleményem.

A színművész azt is elárulta, hogy igazból ő bohócokat sem gyűjt, ahogyan ezt szintén sokan terjesztik róla. Csupán sok bohócot kap ajándékba, és ő, ugye, egy 73 éves kutyát sem hagy az út szélén, a bohócoktól sem válik meg.

A bohóc, a művész és a lopás

Szerinte amúgy a bohóc a cirkuszművészet csúcsa. Az artistákat eleve a végletekig tiszteli. Mint mondta:

Az artisták sokkal tisztességesebb emberek, mint mi, színészek.

Meg is indokolta, miért gondolja így: nagyon sokat dolgoznak azért, hogy sikeresek legyenek, de valaki vagy megugorja a hármas szaltót, vagy nem. Beszélni, persze, lehet arról, hogyan is kellene, de a teljesítmény minden vitán és megítélésen felül áll. Pontosan mérhető.

Gálvölgyi János az asztal mellett ülve Csiby Gergelynek megidézte néhai apósának szellemét is. A híres bűvész, Rodolfo ugyanis egyszer azt mondta neki, hogy

Ez a szakma olyan, hogy kötelező lopni.

Ez, persze, a mesterség szakmai fogásaira vonatkozik, mert a művészet így fejlődik, így változik. A színművész a műsorban sok mindenről beszélt még,

elfeledett művészekről,

szakmai és emberi irigységről,

arról, hogy még életében nem vett részt pártpolitikai rendezvényen, és nem is fog,

határozott véleményt fogalmazott meg Nacsa Olivér csöppet sem humoros, nőkre vonatkozó kijelentéséről,

arról, hogy életében egyetlen filmben kapott főszerepet, és az lett a legsikeresebb magyar filmek egyike.

