Meghalt Cs. Németh Lajos színművész

83 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után meghalt Cs. Németh Lajos, aki A tizedes meg a többiek szerepe mellett sorozat- és szinkronszínészként is ismert volt.

Cs. Németh Lajos Karcagon született 1940-ben. 1962-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, ezt követően a debreceni Csokonai Színház, a Madách Színház, a Budapesti Kamaraszínház és a Turay Ida Színház foglalkoztatta. Tóth Judit színésznőt 1961-ben vette feleségül – két fiuk született, Balázs és Bálint. A 83 éves színművész halálhírét a színház.online portál tudatta.

Már karrierjének első évei színházi sikereket hoztak Cs. Németh Lajos számára, később pedig számos filmben is láthatták a nézők. Egyik legismertebb alakítása Keleti Márton 1965-ös A tizedes meg a többiek című alkotásához fűződik, amelyben a sebesült orosz katonát, Grisát játszotta. Tévéfilmekben is szerepelt, többek között a Kisváros, a Família Kft. és a Jóban rosszban című sorozatban, emellett pedig több mint 2200 szinkronszerepet vállalt. Olyan külföldi sikersorozatokhoz és mozifilmekhez kölcsönözte a hangját, mint a Jóbarátok, a Star Wars, az X-akták, vagy az Igazából szerelem, a fiatalabbak pedig a Harry Potter-filmekben vagy akár a Dragon Ball-rajzfilmekben is hallhatták. A művészt 2013-ban Aase-díjjal jutalmazták a színházi előadásokban megformált epizódszerepeiért.

A 80. születésnapján Cs. Németh Lajos a TV2-n beszélt arról, mit jelent neki, hogy ennyi idősen szerepet kapott egy sorozatban. 10 évig volt a Jóban rosszban csapatának tagja, és Csillagkút Károly bácsijaként a széria egyik ikonikus karakterévé vált. Ahogy azt az interjúban elmondta: nem gondolta volna, hogy ilyen sokáig számítanak rá, de örömmel mondott igent a felkérésre, annál is inkább, mert ahogy fogalmazott: