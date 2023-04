Új előzetest kapott az ötödik Indiana Jones-film

Indiana Jones karaktere az egyik legikonikusabb Hollywood történetében. Bár egy ideje eltűnt a térképről a kedvelt franchise, az ostoros, kalapos régészprofesszor karaktere sosem kopott ki teljesen a köztudatból.

Ezt a lehetőséget lovagolja most meg a Disney, ami a Lucasfilm megvásárlásával nem csak a Star Wars univerzumához, hanem Indiana Jones hagyatékához is zavartalanul hozzáfér.

Kreatív ellentét

Ezután az egyetlen kérdés, ami maradt, hogy vajon a címszereppel összeforrt Harrison Ford hajlandó lesz-e még egyszer belebújni a professzor bőrébe. Ezen a fronton szerencsésnek bizonyult a cégóriás, ellenben rendezői oldalon már kevésbé.

Bár kezdetben (2016-ban) a széria korábbi részeit rendező Steven Spielberg elvállata a megbízást, a kreatív ellentétek miatt 2020-ban lemondott a rendezői székről, viszont produceri szerepben a projektben maradt.

Ez némi bizalmatlanságot szült a projekttel szemben, tekintve, hogy az új Star Wars filmeknél is hasonlóan kopott ki George Lucas az alkotói körből – bár itt Spielberg bennmaradt a projektben.

Ezzel szemben pozitív hírként érkezett, hogy a zeneileg is ikonikus alapmű eredeti zeneszerzője, John Williams – akárcsak a Star Wars filmeknél – visszatér.

Az új előzetes azért is izgalmas, mert zeneileg egy különleges trükköt vet be, ahol a The Rolling Stones híres számát, a Sympathy For The Devilt keveri az eredeti, jól ismert vezérdallammal.

A történet újabb cselekményszálaira is fény derül a trailerből, ahol főhősünk ismét a régi ellenség, a nácik ellen száll harcba, valamint családjának rokoni szálait is tovább szövik az alkotók. „A sors tárcsája” alcímű film 2023. júniusában kerül a mozikba.