Mától újra kint hagyhatja a valóságot Budapesten

A szerdai tesztbuli után csütörtök este hivatalosan is megnyitja tizenkettedik szezonját a főváros legnagyobb dedikált szabadtéri koncerthelyszíne. Az április 27-i start előtti sajtóbejáráson, amelyen a Budapest Parkban rendszeresen fellépő hazai előadók közül többen is részt vettek, végigjártuk a küzdőteret, körbenéztünk a színpadon, sőt még a backstage-be is bekukkantottunk, így saját szemünkkel láthattuk, milyen újításokkal igyekeznek a szervezők a látogatók és a fellépő zenekarok élményét fokozni. Az idei szezonban ismét nagyot nőtt a színpad és a korábbiaknál méretesebb lett a hátteret adó óriáskivetítő is, de a hangrendszert is továbbfejlesztették, ami így még élvezetesebbé teszi majd a koncerteket. A dekorációkban is van változás, a gyorséttermek szerelmesei pedig annak is biztosan örülnek majd, hogy a 12. szezonban már sajtburgert is ehetnek a Parkban.

Tavaly rekordnézőszámmal zárta a szezont, az április 27-én startoló 12. évadban pedig újabb csúcsot állíthat a Budapest Park, a szervezők közleménye szerint ugyanis soha nem látott ütemben fogynak a jegyek. A nyitásnak hat telt házas koncerttel vágnak neki, és minden eddiginél több fejlesztéssel várják a látogatókat, amelyeket a szerdai sajtóbejáráson a szórakozóhely alapító-vezérigazgatója, Pálffy András, valamint Rimóczi Imre művészeti és üzemeltetési igazgató ismertetett a jelenlévőkkel.

Gyakorlatilag szétszedtük, lebontottuk és újraépítettük a Parkot

– mondta Pálffy András, hozzátéve:

Eddig is rengeteg konténerünk volt, körülbelül 280 darab, ehhez most hozzájött hatvan, egyrészt a zajszennyezés csökkentése miatt, másrészt hogy jobb legyen a hely akusztikája, illetve rengeteg háttérfolyamatot is megváltoztattunk, és fejlesztettük az infrastruktúrát. Minden évben sokat fejlesztünk, de ekkorára, mint most, még sosem volt példa. A szervezeti újdonságok közül az egyik legfontosabb a vibe team alkalmazása, ami a nemzetközi gyakorlatban már jól bevált modell. Ez egy külön kis csapat lesz, speciális érzékenyítéssel felkészítve, akik a biztonsági szolgálat mellett látják el majd a feladataikat – a biztonsági szolgálat a fizikai, a vibe team pedig a lelki biztonságért felel. A fő szempont, illetve az alapgondolat a fejlesztések során tehát a biztonság növelése, illetve a vendégélmény, valamint a dolgozói és a fellépői élmény javítása volt.

A szórakozóhely alapító-vezérigazgatója után Rimóczi Imre mondott pár szót a fejlesztésekről, illetve a tájékoztatón részt vevő hazai előadók – köztük Tarján Zsófi, Felcser Máté, Mc Columbo, Marsalkó Dávid, Fekete Giorgio és Vitáris Iván – is méltatták pár mondatban a helyszínt. Ezt követően Rimóczi Imre vezetésével bejártuk a területet, ahol akkor még javában zajlottak az átalakítási munkálatok, igyekezvén elvégezni az utolsó simításokat a három meglepetésvendéggel tervezett, illetve egy kiürítési gyakorlattal egybekötött esti próbaüzemre.

Kifelé kevesebb a zaj, befelé jobb a hangzás

Miközben végigjártuk a küzdőteret, körbenéztünk a színpadon, és a backstage-be is bekukkantottunk, a művészeti és üzemeltetési igazgató beszélt a dizájn és a hangrendszer újításairól, illetve a zajszennyezés csökkentésére tett erőfeszítéseikről is, aminek során például a helyszínt körülvevő konténerfalak is magasabbak lettek. De a színpad tetőszerkezete is nőtt vagy két métert, belső tere így most sokkal tágasabb, illetve új lámpaparkot és hangsugárzókat, valamint nagyobb háttérkivetítőt is kapott. A zenészek bázisa, a backstage teljesen újraépült – egy harmadik szintet is emeltek rá, ahova nyugodtan el tudnak vonulni az előadók.

A hangrendszerünk egy delaysíkkal több lett, ami azt jelenti, hogy több pontról kevesebb hangerővel tudunk szólni. Ez belülről jobb lefedettséget, illetve a vendégek számára jobb hangzást ad, kifelé pedig a kisebb hangerő miatt kevesebb zajterhelést. Emellett a konténerek fölé emeltünk egy negyedik szintet, ami hangelnyelő anyagburkolatot kapott, és ezt tettük a főbejáratnál is. Ezek a falak kimaszkolják a szemközti áruház felületét, és a line-array irányított hangrendszerünk visszaverődő hangjait csillapítják. Ez megint két okból jó: egyrészt kifelé kevesebb a zaj, másrészt befelé jobb a hangzás.

16 Galéria: Lebontották, majd újraépítették a Budapest Parkot Fotó: Németh Kata / Index

Bár a Budapest Park akkor nyílt, amikor még rozsdaövezet volt a terület, később beépült a környék, ezért különösen fontos, hogy a zajszennyezést a lehető legkisebb szinten tartsák. Ugyan az elképzelhetetlen, hogy egyáltalán ne hallanák őket, a szórakozóhely üzemeltetői nagyon ügyelnek rá, hogy betartsák azokat a határértékeket, amelyeket az önkormányzat előír számukra. Rimóczi elmondta:

kétfajta hangrendszert alkalmaznak.

Az egyik a koncert ideje alatt szóló, nagyobb teljesítményű, irányított line-array, azaz egy vonalsugárzó rendszer, ami azt jelenti, hogy elhelyeznek két óriási, banán alakú hangfalat a színpad két oldalán (PA), attól távolodva pedig a küzdőtéren delaytornyok állnak, amelyeknek a hang terjedésében, illetve a komplex hangélményben van fontos szerepük. A másik, kisebb hangrendszerüket 10 óra után használják: olyankor pici, kalapos hangládákból szól a zene, így biztosítják a koncertek utáni diszkóélményt. Este 10 óra előtt tehát magasabb, később pedig alacsonyabb határértékkel üzemelnek, amit egy előre kidolgozott protokollrendszerrel is igyekeznek finomítani – a látogatók létszámának csökkenésével például az éjszakai hangrendszerből fokozatosan lezárják azokat a zónákat, amelyek működtetése már nem szükséges.

Próbálunk mindig a lehető legoptimálisabban működni, hogy a hangteljesítmény kifelé ne legyen zavaró, befelé viszont kiváló legyen ahhoz, hogy jól érezzék magukat az emberek.

16 Galéria: Lebontották, majd újraépítették a Budapest Parkot Fotó: Németh Kata / Index

A dekoráció is változott

A dizájn megújításában az üzemeltetők idén azt a koncepciót vitték tovább, amit tavaly elkezdtek. A színpad két oldala fekete, technikai felületté vált, az álló LED-ek ugyanis már olyan nagyra nőttek, hogy a korábbi színkavalkád fenntartása értelmét vesztette, és mivel már tavaly bejöttek a képbe a kétoldalt felépített, óriási hangterelő falak, azok hangfalburkolatot imitáló felülete miatt az egész egyre inkább elkezdett monokrómmá válni. Ez a fekete felület folytatódott tovább, és mostanra a bejáraton is hangsúlyt kapott.

Van egy olyan szándékunk, hogy a bejárat tetejének díszítésére művészeti pályázatot írjunk ki, kortárs művészeti produktumokat kiállítva. Minden évben lenne egy ilyen pályázat, többek között emiatt is szerettem volna, hogy most egy olyan molinórendszer kerüljön fel előre, ami jól mutatja a Park »Hagyd kint a valóságot« hitvallását – hogy át lehet lépni a valóságból a mesevilágba a kapu vonalában –, plusz monokróm háttérként szolgálja majd ezt a színes művészeti produkciót, ami ott zajlik majd az előcsarnok tetején

– magyarázta Rimóczi, hozzátéve:

A fekete felületek mellett persze egy csomó szép színes, izgalmas fekete-fehér felületek is vannak a Parkban, amelyek többek között arra szolgálnak, hogy ezt a nagy sötét falfelületet lebontsák. Bővült a sky-boxok száma is, így már összesen tíz kiemelt helyszínünk van, a szokásos dekorációk, mint a fesztiválos zászlók, a Dzsungel növényi dekorációja ugyanúgy marad, a Retro kertbe pedig bekerül egy diszkótükrös, csillogó ezüstdekoráció, amin gyönyörűen fut a fény.

16 Rimóczi Imre Galéria: Lebontották, majd újraépítették a Budapest Parkot (Fotó: Németh Kata / Index)

Vibe-csapat és McDonald’s a Parkban

Ahogy azt Pálffy András a sajtótájékoztatón elmondta, szervezeti újdonságokat is bevezettek idén, amelyek közül a legfontosabb a biztonsági szolgálat mellett működő vibe team alkalmazása, ami a nemzetközi gyakorlatban már jól bevált modell. Rimóczi Imre megjegyezte: Budapesten van már olyan helyszín, ahol bevezették ezt a gyakorlatot a biztonsági őrök és a vendégek közötti nyelvi nehézségek miatt, már két-három éve fontolgatják, hogy a Budapest Parkban ők is bevezetik, de kicsit más indokkal.

Mi inkább azért kezdenénk el ezt a gyakorlatot, mert a vibe team kifejezetten egy olyan helyszíni ügyfélszolgálat, akiket arra treníroznak, hogy a vendégélményt megtartsák, netán fokozzák is. Panasz esetén ők fognak először tárgyalni a vendéggel, és segíteni neki. Az én ismereteim szerint egyébként a panaszok nagy része az információhiányból származik, hogy valaki először van itt, vagy egyszerűen keveset tud a helyről. A vibe team szerepe elsősorban azért fontos, hogy a panaszok kezelése mellett a vendégélmény ne szenvedjen kárt. A legtöbb esetben már az stresszhelyzet okoz, hogy az embert átvizsgálják a kapuban a beléptetésnél. A vibe-csapat az olyan szituációkban segít majd, amelyben nem érzi komfortosan magát az ember, ügyelve rá, hogy ne szakadjon meg az a belső vágy, ami aznap este a Budapest Parkba irányította.

Rimóczi hozzátette: a vibe-csapat tagjai az este első felében a bejáratnál tartózkodnak majd, és proaktívan igyekeznek eligazítani, illetve információkkal ellátni a vendégeket. Később a szórakozóhely egész területén meg lehet majd találni őket, és bármilyen nyűggel lehet hozzájuk fordulni, hiszen azért vannak ott, hogy segítsenek. Azoknak pedig, akik hajnalig buliznak a Parkban, már most fontos információ, hogy az idei szezonban változik az ételkínálat. A McDonald’s is a szórakozóhely partnere lett, így a bejárattól jobbra elhelyezkedő kis dombon ezentúl ők lakatják jól a tombolásban megéhezett közönséget.

16 Galéria: Lebontották, majd újraépítették a Budapest Parkot Fotó: Németh Kata / Index

Telt házzal startolnak és teljes gőzre kapcsolnak

Április 27-én, csütörtökön az Aurevoir. nyitja meg hivatalosan a Budapest Park 12. szezonját. Pénteken a hét év kihagyás után nemrégiben új lemezzel jelentkező Punnany áll színpadra, akit szombaton egy nemzetközi fellépő, az electro swing stílus első számú úttörője, Parov Stelar követ. A hétvégét a születésnapos Alvin és a Mókusok zárja, akik ígéretük szerint 30 éves fennállásuk legnagyobb és leglátványosabb koncertjét adják. Ezt követően nincs megállás, egészen októberig sorjáznak majd a hazai és külföldi előadók a Parkban, ahol a koncertek után is hajnalig lehet mulatni, mintha egy fesztiválon szórakozna az ember. A helyszín azért is tökéletes választás a kikapcsolódásra, mert az éjszakai közlekedés arrafelé remekül működik – biztos, hogy nem okoz fejfájást, ha valaki túl későn, netán a kora reggeli órákban próbál hazajutni.

A zenés-táncos programok mellett persze egyéb kulturális eseményekkel is készülnek a szervezők, mint például a Csinibaba Táncdalfesztivál, amit a Katona József Színház társulatának közreműködésével május 21-én rendeznek. Emellett rengeteg társművészetnek ad otthont idén is a helyszín, olyan intézményekkel karöltve, mint a Capa Központ, a Ludwig Múzeum és a Magyar Zene Háza.

(Borítókép: Németh Kata / Index)