Kovacs, a holland Amy Winehouse is fellép a Dunakanyarban

A kortárs soulzenét játszó Sharon KOVACS már 2015-ben olyan dalokat vonultatott fel a debütáló, Shades of Black című albumán, mint a My Love címet viselő világsláger vagy éppen a 50 Shades of Black. A 33 éves holland énekesnő első lemeze anyagával a Sziget Fesztiválon is fellépett 2016-ban, de nem akkor járt először Magyarországon, mivel fontos volt számára, hogy megismerje nevelőapja szülőföldjét. Azóta művészileg is nagy utat járt be, idén júniusban a Dunakanyarban már egy igazi souldívát köszönthetünk, aki méltóvá vált arra, hogy példaképéhez, Amy Winehouse-hoz hasonlítsák.

Traumalemez

Az idei VéNégy Fesztiválon januárban megjelent Child of Sin című nagylemeze anyagával lép fel, melyen egy duett erejéig a Rammstein énekese, Till Lindemann is vállalta a közreműködést. Ezzel Sharon egyik nagy álma teljesült.

Legújabb lemeze a tőle megszokottól is személyesebb. Mint meséli, abban az időszakban sokat járt terápiára, és ennek köszönhetően végre szembe tudott nézni az élete egyik igen nehéz időszakával:

„Annyira eltávolítottam ezeket az emlékeket magamtól, hogy egy ponton túl azt hittem, hogy csak kitaláltam a történteket.

Magamat kezdtem okolni azért, amiért bántalmaztak. Amikor megérkeztem a stúdióba, elmeséltem a produceremnek, hogy min megyek keresztül, és megfogta őt a téma.

Valódinak érezte, olyannak, ami másokat is megérintene, én pedig végre elég kemény voltam ahhoz, hogy a lehető legőszintébben és sebezhetőbben szavakba foglaljam. Ezt tartom a valódi erőmnek. Akárhányszor írok egy témáról, az valahol mélyen bennem gyökerezik, és ki akar törni.”

A bársonyos hangú énekes-dalszerző nemcsak a zenében, hanem vizuálisan is kreatív.

Erről ő maga így beszélt:

Igyekszem egységes vizuált kialakítani, magamnak és a zenekaromnak is én készítem a fellépőruhákat. Már nincsenek videós, animációs színpadi elemeim, zavarónak tartottam őket, tekintve, hogy én egy személyben szeretnék egy teljes univerzumot kialakítani. Önmagam akarok a dekorációvá válni.

Idei turnéjára vokalistákkal és trombitással kibővült zenekarral érkezik, hogy megmutassa hangban és látványban létrehozott saját univerzumát.

Szintén Hollandiát képviseli a Dunakanyarban a Glastonbury, valamint a Coachella fesztiválokat is megjárt Kraak & Smaak, akik a funk, a hiphop és a soul egyedi ötvözetét hozzák el Nagymarosra.

Szomszédok a posztpunktól a dance-popig

A V4-es országok képviseletében június 22-én lép színpadra a cseh Kill The Dandies! zenekar. A prágai csapatot deklaráltan a David Lynch-filmek világa, a The Velvet Underground nyersesége, valamint Lee Hazlewood balladái inspirálták. Zenei világuk ötvözi a pszichedeliát, a soult, a 70-es évek diszkóját és a posztpunkot.

Szintén a nyitónap line-upját gazdagítja az osztrák Cari Cari. A Stephanie Louise Widmer és Alexander Köck-alkotta duó alapvetően indie-rockot játszik, de emellett szabadon merítenek a különböző zenei stílusok közül. A Welcome To Kookoo Island címet viselő új albumuk egy hangos vízió, lendületes utópia arról, milyennek is kellene lennie a világnak.

A Cari Carihoz hasonlóan a lengyel énekesnő, Ina West is bátran kísérletezik a különböző zenei stílusokkal. Transz-, absztrakt és dance-popot játszik a modern lengyel folk és a jazz elemeivel keverve. A Moderat minimalista hűvösségét ötvözi a Die Antword koncerteleganciájával. Koncertjein klasszikus hangszereket – dobokat, szintetizátorokat, hegedűt, basszusgitárt – kombinál táncos bitekkel és nyers vokális harmóniákkal. Így mozdítja meg a közönségét június 23-án a nagymarosi éjszakában is.

A V4-es zenekarok sorát a Kristin Lash és Jakob Grey alkotta formáció, a szlovák Lash & Grey zárja. A jazzt és soult ötvöző duó viharos gyorsasággal hódította meg a legnevesebb nemzetközi színpadokat. Szlovákia mellett Csehországban is elnyerték a legjobb debütáló albumnak, a legjobb kislemeznek, valamint a legjobb albumnak járó elismerést. A fesztivál szombati napján a vadregényes Duna-parton adnak koncertet.

Az elektronikus zene kedvelői sem maradnak külföldi csemege nélkül: június 24-én a technószcéna egyik legizgalmasabb figurája, a berlini és londoni klubokat is megjárt jordán dj, Badaro érkezik a VéNégy Partra egy ütős technóparti erejéig.

Magyar nagyszínpadosok

A Dunakanyarba zarándokolnak a legnépszerűbb magyar előadók is, mint az Analog Balaton, a Bagossy Brothers Company, a Belga, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, Dzsúdló, a Halott Pénz és az Elefánt. A line-upot színesíti még Ajsa Luna, Bérczesi Robi és Frenk duója, Co Lee, Dánielfy, gyuris, OIEE, valamint Saya Noé.

A Hangfoglaló programban részt vevő ifjú tehetségek közül fellép a Cataflamingo, Giliszta, Grabovszki, Heavy Brains, Kacaj, Majré, Mehringer, Sisi, Slapstick?, valamint a Young B!TE.

Elképesztően színes a paletta, a zenei ínyenceknek is vonzó találkahely lesz a Dunakanyar legszebb részén a tizedik VéNégy Fesztivál. A koncerteken túl a 10. Színházi Olimpia keretében színházi és utcaszínházi produkciók, VR-színház, valamint gyermekprogramok teszik teljessé a kínálatot. További részletek: venegyfesztival.hu.

