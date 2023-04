Dés László rapoperát ír, de előtte még lehengerel minket egy szuperprodukcióval

Mint Dés László Indexnek elmondta, a régi színész-énekes párosok mellett most újabbakra lelt, és velük hozta össze először tavaly az Így öten! koncertet, amelynek a mostani, 2023. május 6-i fellépés egy nagyszabású kibontása lesz.

Új párosok és új dalok jöttek

– tette hozzá a zeneszerző, utalva arra, hogy a nagykoncerten más zenei világokat is felvillantanak.

Duett, ahogy Dés László szereti

Fantasztikus előadók énekelnek majd egymással és persze időnként a szerzővel, Dés Lászlóval. Básti Juli Nagy Ervinnel, Für Anikó Mácsai Pállal, Geszti Péter Tóth Verával duettezik, és színpadra áll Wunderlich József is. Dés elismerte, hogy maga is imádja a duetteket, ezért is ír már évtizedek óta Bereményi Gézával dalokat ebben a műfajban.

Dés szerint

ezekből a dalokból rendkívül sok mindent meg lehet tudni a férfiról és a nőről, hiszen ezek egyfajta minidrámák, másfelől pedig a színészeknek ez zseniális alkalom, hogy ne csak énekeljenek, hanem játsszanak is.

A zeneszerző már 15 évvel ezelőtt is elvarázsolta rajongóit, amikor 2008 szeptemberében színpadra állította a Férfi és Nő nagykoncertet Udvaros Dorottya, Básti Juli, Kulka János és Cserhalmi György részvételével – és amely után rendesen sorjáztak is a slágerek.

Arra a kérdésre, hogy a régi idők nagy dalai is megszólalnak-e a közelgő Duett koncerten, Dés László megnyugtatott:

nemcsak a közelmúlt új szerzeményeit dalolják el a színészek, hanem a régi slágerek is visszajönnek.

Összekötő alakja a két ikonikus koncertnek Básti Juli, aki ott volt már 2008-ban is. A Mácsai–Für duett új szereplő, ezért nekik új számok íródtak erre az alkalomra. Külön kihívást jelentett duettet írni egy kiváló énekesnőnek és egy rappernek, ám elkészült, és remélhetőleg mindenkit elvarázsol majd Geszti Péter és Tóth Vera közös produkciója.

Érdekesség, hogy hallható lesz olyan dal is, amelyet Dés még 1986-ban rögzített lemezre, de koncerten soha nem hangzott el.

Miért kezdett énekelni Udvaros Dorottya, Básti Juli és Cserhalmi György a nyolcvanas években?

Mindig is kíváncsi voltam, miért és hogyan kezdődött Dés László együttműködése a színészekkel a nyolcvanas években. Eleinte roppant furcsának tűnt ennek a zenei világnak a párosítása ismert színészekhez. Aztán a new wave hazai és nemzetközi csúcspontján – 1984-ben – megjelent Udvaros Dorottya Átutazó című lemeze, és rendesen letarolta a listákat.

Döbbenetesen erős anyag lett, a korabeli házibulik elmaradhatatlan kelléke.

De a folytatás is ütött, hiszen Básti Juli és Cserhalmi György 1987-es Hallgass kicsit! albuma ugyanolyan léleksimogató szerzeményeket hozott, mint korábban Udvaros lemeze.

És utána már nem volt megállás. Szóval hogy jött az ötlet, hogy a nagyvilágban pörgő egészen más stílusok mellett bele mert vágni a színészduettekbe? – szegeztem neki a kérdést. Dés László felemlítette, hogy családi jó barátjuk Udvaros Dorottya, és egyszer első felesége, Vásárhelyi Mária dobta fel az ötletet, miért nem ír dalokat csak Udvaros Dorottyának. Tényleg – gondolkodott el a zeneszerző –, miért is ne, remek ötlet. De ki írja a szövegeket? Hát… a Bereményi! – vágta rá Vásárhelyi Mária. Bereményi pedig beleállt a kihívásba, és a barátság, együttműködés azóta is tart közöttük.

Dés bevallása szerint az Udvaros-projekt nagyon szerencsés csillagzat alatt készült, szinte beszippantotta, és ő maga a komponálás közben jött rá, hogy mennyire vonzzák őt ezek a dalok – miközben akkoriban a zenei világ egy teljesen más területén jeleskedett.

Kikből áll a kísérő zenekar?

Értelemszerűen kíváncsi voltam arra, kikkel készül lehengerelni hallgatóságát Dés, és nem is csalódtam abban, amit mondott: 2008 óta változatlan a felállás, illetve a billentyűs posztján Erdélyi Pétert váltotta Sebestyén Áron, Gyenge Lajos dobol, Boros Attila basszusgitározik és Sipeki Zoltán (Pipi) gitározik, míg az ütősöket és a dobokat Dés András szólaltatja meg.

Mi lesz a most után?

Dés László szerkesztett egy Gárdonyi-estet, amelyet eddig csak vidéken mutattak be Gryllus Dorkával és Simon Kornéllal, de ha adódik a lehetőség, akkor a fővárosban is szívesen bemutatnák.

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző jelenleg egy zenés darabon is dolgozik, amely stílusát tekintve hiphop, esetleg a rapopera kategóriába esne. Már jó ideje foglalkozik a darabbal, és abban bízik, hogy előbb-utóbb összeáll minden, és befejezheti a művet, amelyről részleteket most nem akart elárulni.

(Borítókép: Dés László 2019. augusztus 1-jén. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)