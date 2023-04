Ha egy pápa elhagyja a Vatikánt, valahol azonnal dalra fakad egy Tóth Gabi

Mint ismert, Ferenc pápa budapesti látogatásának tiszteletére különleges dalt készítettek magyar előadók Camino, Krisztus a jövőnk címmel. A gesztus azonban nem hungarikum: egyre elterjedtebb szokás, hogy amikor a pápa ellátogat valahová, érkezését zenés köszöntés előzi meg. Az már kevésbé ismert, hogy miért lett ez szokás, ahogy az is, hogy a dalok színvonala, zenei iránya meglehetősen eltérő.

Magyarországon 2023. április 10-én debütált YouTube-on a szentatya budapesti látogatása hivatalos dalának klipje. A számban egyfajta „all star” állt össze olyan előadókkal, akik magukénak érzik az üzenetet, amit a Camino, Krisztus a jövőnk című dal hordoz.

A projekten több tucat ember dolgozott együtt. Énekesként megjelenik Vizy Márton, Dánielfy Gergő, Dolhai Attila, Nagy Bogi, Szandi és Szőcs Renáta. A zenét Vizy Márton szerezte, Sebestyén Áron hangszerelte, a felvételekben pedig Pálfy Balázs működött közre. A szöveget Tóth Dávid Ágoston jegyzi.

Három körben Camino

Hazai viszonylatban egy egészen jól elkészített alkotásról beszélünk, ami szándékosan nem lép túl a gospelalapú popzene gondolatán, kimondottan az üzenetre fókuszál. Ily módon célját be is tölti.

Ám ha nemzetközi oldalról nézzük, nagyon nem ugrik ki a mezőnyből, hasonló koncepcióval már nemegy ehhez hasonló alkotás született.

Itt azért azt is érdemes megemlíteni, hogy van különbség abban, hogyan és miért készül egy-egy ilyen dal. Mert van olyan,

amelyik vallási buzgalomból születik,

más gyűlésre, rendezvényre készül,

és lehet, hogy pápalátogatásra írják.

Az első kör igen tág. Idetartozhat a legtöbb, popzenét vagy rockzenét játszó, üzenetét és olykor zeneiségét tekintve is gospelelemeket használó banda – a Hillsong Unitedtól a Thousand Foot Krutchig.

A második kör jóval szűkebb, és az így készült daloknál az üzenet eseményenként változó. Erre tökéletes példa a 2008-as 23. Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó hivatalos dala, a Receive the Power, amely két ausztrál zenész, Gary Pinto és Guy Sebastian közös alkotása. A számot, tekintve hogy nemzetközi közönségnek írták, két verzióban is rögzítették. Az univerzális érthetőség jegyében angol nyelven, illetve vegyes feldolgozásban, amelyben

a refrén maradt angol, a verzék pedig felváltva szólalnak meg olasz, spanyol és francia nyelven.

A Receive the Powerhez hasonló alkotások zöme már direktebb üzenettel bír. Itt a témák sokszor a gospelben gyakori alapgondolatokara épülnek, mint várakozás, szeretet, Jézussal és Istennel való kapcsolat, közösséghez tartozás.

Végül elérkezünk a pápadalokhoz. Ezek szinte mind az üdvözlésről, a várakozásról, a megérkezésről szólnak. Szövegeik többnyire egy tőről fakadnak, a különbséget így a zene, a dallamvilág adja.

Az, hogy egy nemzet énekesei miért írnak dalt a pápalátogatásra, nagyon indokolni sem kell: a zene univerzális nyelv, és minél több csapás ér egy közösséget – vírus, válság, háború –, az érzelmek kifejezésére ez az egyik leghatásosabb eszköz. A zene kifejezetten erős kommunikációs eszköz, amelynek segítségével bármilyen közösség – legyen az vallási, hitbéli – koncentráltan képes eljuttatni üzenetét másokhoz.

Ebben viszont már éltérők lehetnek a módszerek és a lehetőségek. A pápadalok példáján ezúttal három példát mutatunk a közelmúltból. Kis túlzással három különálló iskolát, amely éppen annak a bizonyítéka, hogy a világ népei miként gondolkodnak, amikor egy-egy ilyen művet szeretnének alkotni.

Protect All Life

Ország: Japán

Megjelenés: 2019

Ferenc pápa 2019 novemberében érkezett a szigetországba, ahol a nyolcvanas évek popzenéjéből idéztek meg tiszteletére izgalmas világot. Mindezt grandiózus hangszereléssel – amiből nem maradhatott ki a gitárszóló sem. Témáját tekintve a szöveg az élet nehézségeiről mesél, arról, miként hozza ez össze az embereket, miként lesz közös ügy az élet védelme.

A dalra, amely egyszerre szólal meg japánul, angolul és spanyolul, a Vatikán külön felfigyelt. Rövid cikket is írtak róla a Vatican News oldalán, ahol arról beszéltek, hogy Japánnak milyen kihívásokkal kell megküzdenie ma is – és ez a dal témájával is összecseng.

Welcome Here

Ország: Málta

Megjelenés: 2022

A dalt szerző Rob Galea atya különleges személy, máltai és ausztrál gyökerekkel, papi hivatása mellett pedig professzionális zenész. Bár szigorú katolikus családba született, tinédzser korában komoly problémái akadtak a droggal, alkohollal – lopási ügyei is voltak. A zenével 17 évesen kezdett komolyabban foglalkozni, közben fokozatosan tért vissza a valláshoz, míg végül a papi hivatás mellett döntött. Nyolc évvel ezelőtt, 2015-ben feltűnt az ausztrál X Factorban, ahol kezdeti népszerűsége ellenére visszalépett, mert a műsor elvárásai akadályozták pásztori teendőinek ellátásában.

A lehetőséget, hogy Ferenc pápa máltai látogatásához dalt szerezzen, ő kérte magának. A Welcome Here 2022 elején jelent meg, azt megelőzően, hogy az egyházfő április 2-án a szigetre érkezett. A dal a modern, 2010 utáni popzenét helyezi fókuszába, és laza rádiósláger-hatását vegyíti vallási üzenettel, üdvözléssel.

Karibu Saint Pere

Ország: Kongói Demokratikus Köztársaság

Megjelenés: 2022

A szentatya 2023 elején járt az afrikai országban, egészen pontosan január 31. és február 3. között. Ferenc pápa látogatása igazán különleges eseménynek számított Kongóban, hiszen II. János Pál óta nem járt ott pápa – vagyis mintegy 40 éve. Az országban Ferenc pápa a fegyveres erőszak ellen szólalt fel, és arra kért mindenkit, hogy a megbocsátás és szeretet vezérelje őket – és ez a tiszteltére készült dalban is visszaköszön.

A dal boldogságot, életigenlést áraszt, keveri a populáris zenei elemeket a nemzet saját, hagyományos hangszerelésével. Egyfajta popzenei alkotás, amelyben a népzenei hatások is visszaköszönnek.

Bár a példák sorát még lehetne folytatni, érződik, a pápalátogatás dalai a népzenei alapoktól kezdve a grandiózus műveken át egészen az egyszerű, mai popzenéig terjednek. Egyszer a mostnak szólnak, máskor a múltat idézik példaként. A központi gondolat kicsit mindig az adott nép sajátja. A magyar pápadal, a Camino, Krisztus a jövőnk is ebben a térben mozog, bár üzenete és zenéje jóval univerzálisabb. Amikor leutóbb, 2021-ben Magyarországon járt a szentatya, még Tóth Gabi énekelt neki a dalt, az idei zenei összeállításban azonban nem vett részt.

A szentatya ugyan aligha foglal állást, izgalmas kérdés, neki vajon melyik dal lehet a kedvence. Minden bizonnyal az összes, amit neki, hozzá vagy érte írtak.

(Borítókép: Ferenc pápa 2023. február 5-én. Fotó: Tiziana Fabi / MTI / EPA)