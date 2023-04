Peller Károly visszalépett, Barnák László lett a győztes

Barnák László színész, rendező 2008 óta a Szegedi Nemzeti Színház tagja. 2018-ban választották a színház főigazgatójává. 2021-től, a teátrum és a Szegedi Szabadtéri Játékok összevonása óta a szakember irányítja a fesztivált, illetve a Regionális Összművészeti Központot is – szúrta ki a kultúra.hu.

Gyüdi Sándor 1999-től 2008-ig a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgató-karnagya volt, majd tíz éven át a Szegedi Nemzeti Színházat vezette, ezt követően két évig a teátrum zeneigazgatójaként dolgozott. Ezzel párhuzamosan 2018-tól ismét a zenekar igazgató-karnagyává választották. A szakember a jövőben művészeti vezetőként Dubóczky Gergely karmesterrel irányítja az együttest.

A képviselő-testület arról is határozott, hogy pályázatot írnak ki a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatói posztjára is, mert Sikaláné Sánta Ildikó vezetői megbízatása október 31-én lejár.



A közgyűlés döntött arról is, hogy a Roosevelt téren, a Móra-múzeum szomszédságában felállítják a Hild János-díj-emlékművet. A díjat a Magyar Urbanisztikai Társaság adományozta a szegedi önkormányzatnak a Belvárosi híd térségének megújításáért.

Peller visszalépett, Barnák befutott

Mint azt megírtuk, Szegeden a jelenlegi igazgató, Barnák László – aki öt éve áll az időközben a REÖK-öt és a Szegedi Szabadtéri Játékokat is integráló intézmény élén –, valamint Tóth Péter zeneszerző és Peller Károly, az Operettszínház művésze adta be pályázatát. A Szegedi Nemzeti Színház társulata korábban zárt ülésen meghallgatta mind a három pályázót, majd szavaztak arról, szerintük kinek kellene vezetnie a következő öt évben az intézményt.

Barnák László korábban elmondta: színházcsinálónak vallja magát, ez érdekli, ez a hivatása, és számos olyan előadás létrehozásának a lehetősége van előtte, előttük a társulattal, amiért bármilyen nehézséget érdemes leküzdeni. Erre példa az elmúlt három év – jegyezte meg. „Felelősséget érzek a kollégák, a színházunk iránt.”

BARNÁK LÁSZLÓ EGY MŰVÉSZETI TANÁCS FELÁLLÍTÁSÁT TERVEZI. DINYÉS DÁNIEL HELYETT AZ OPERA TAGOZAT IRÁNYÍTÁSÁRA ÚJ KARMESTER VÁLLALKOZIK, A KULTÚRA.HU ÚGY TUDJA, DOBSZAY PÉTER SZEMÉLYÉBEN.

Egy művészeti tanács komplex módon, egymás iránti tiszteletre épülve, de kritikus szemlélettel tudja ösztönözni egymást és a művésztársakat – tette hozzá Barnák.

A győztes Barnák László esélye azzal is megnőtt az elmúlt napokban, hogy Peller Károly néhány napja a kulturális bizottság ülésén visszalépett, amit közleményben tudatott.