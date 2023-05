Balázsovits Edit: Ez nem olyan, mint a színészet

Rejtett szemek – In Memoriam Almási Anikó címmel kiállítás nyílik a kerámiaművész munkáiból az Aranytíz Kultúrházban. Balázsovits Edit színművész az Indexnek elmondta, nehezen tudja különválasztani az embert és a műveket, hiszen Almási Anikó a nagynénje volt.

Almási Anikó a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett diplomát filmvágó szakon, majd a Magyar Televízió Zenei Főosztályán dolgozott 1992-ig. Maradandó zenés és portréfilmek sokasága kötődik a nevéhez. Almási Éva színművésznő húga, Füredi Vilmos operatőr, filmproducer felesége, Balázsovits Edit színművésznő nagynénje. Egy lánya született, Füredi Anikó. Örökösei szeretnék, ha az a felbecsülhetetlen érték, amit örökül hagyott, közkinccsé válna, és minél többen megismernék azt a szépséget és harmóniát, amit a kerámiái sugároznak.

Balázsovits Edit színművész az Indexnek elmondta: nehezen tudja különválasztani az embert és a műveket, hiszen nagynénjével mindig szoros kapcsolatban voltak. Almási Anikó nemcsak vágó volt, hanem fantasztikus művész is.

Ez nem olyan műfaj, mint a színészet, hogy – a filmet leszámítva – az emberrel együtt elmúlik. A kerámiák ugyanis megmaradnak. Finom szövésű, érzékeny ember volt, ami a kerámiáin is látszik. Az összes művét különleges szomorúság hatja át

– fogalmazott, azt viszont nem feszegette, hogy vajon miről szólhatnak ezek az alkotások. Ismerte őt, elképzelései vannak, de fontosabb az, hogy másokra hogy hatnak a munkái. Balázsovits Edit kíváncsi is rá, hogy a közönségre milyen hatással lesznek majd a művek.

Rejtett szemek

A Rejtett szemek – In Memoriam Almási Anikó című kiállítás 2023. május 4. és 18. között látható az Aranytíz Kultúrházban.

A kiállítást Hegedűs D. Géza Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész nyitja meg. Közreműködik Balázsovics Edit Jászai Mari-díjas színművésznő.

A szervezők közleménye szerint a lehunyt szemű nők, az emberi szemű lovak, a nőies, csipkés formák és a belső világot tükröző mélység mind az ő törékeny, csodálatosan finom és érzékeny lelkének egy-egy megnyilvánulása. Az életmű tizenhárom évvel ezelőtt tragikusan lezárult.



Almási Anikó kezdetben csak saját maga örömére készített kerámiaművei hamarosan szélesebb körben is ismertté váltak, szakmai körökben is elismeréssel adóztak tehetsége előtt. Műveinek szépsége már akkor is sokakat magával ragadott, kiállításain nagy sikert aratott alkotásaival és teljesen újszerű, eredeti stílusával, kerámiáinak apró részletekig kidolgozott, harmonikus, érzékeny formáival és színeivel.