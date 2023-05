Demeter Szilárd: Ne verekedj fehér emberek előtt!

Ahogy azt megírtuk, az MTVA és a Petőfi Media Group (PMG) közös megegyezéssel felbontotta a Petőfi TV és a Petőfi rádió műsorainak gyártására vonatkozó szerződésüket. A két cég még 2022 októberében kötött szorosabb együttműködést a Petőfi-bicentenárium méltó megünneplésének jegyében, de májustól a két közszolgálati csatorna műsorait már nem a PMG fogja készíteni.

Mivel a Petőfi Media Group Nonprofit Kft. a Demeter Szilárdhoz, a Petőfi Irodalom Múzeum (PIM) főigazgatójához köthető Petőfi Kulturális Ügynökséghez tartozik, megkérdeztük a főigazgatót, hogy mi a szakítás oka.

Demeter Szilárd válaszul Chris Rockot idézte, aki legújabb stand-upjában elmondta, miért nem ütött vissza, amikor Will Smith a 2022-es Oscar-gálán felpofozta. Azért, mert a szülei azt mondták neki, hogy soha ne verekedjen fehér emberek előtt. „Don’t fight in front of white people.” Demeter Szilárd szerint ez egy jó tanács.

Szakítás

A Petőfi-emlékév megvalósításában kiemelt szerepet vállaló Petőfi Media Group 2022 októberében kötött szorosabb együttműködést a közmédiával. Az akkori közleményük szerint „a közmédia célja, hogy az együttműködésnek köszönhetően a Petőfi-emlékév eseményei a leghatékonyabb tartalom-előállítási módok alkalmazásával a fiatalok legszélesebb körét elérjék”. Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója kiemelte, hogy a klasszikus tartalom-előállítási módok mellett ma már elengedhetetlen az új eszközök, platformok teljes körű használata.

Lóczi János, a Petőfi Media Group Nonprofit Kft. ügyvezetője akkor azt hangsúlyozta, hogy a Petőfi-bicentenárium méltó megünneplése jegyében az MTVA és a PMG közötti együttműködés célja, hogy a kulturális élet meghatározó szereplőinek, alkotóművészeinek olyan adáskoncepciókban biztosítsanak megjelenési lehetőséget, amely szélesebb célcsoportokhoz juttat el kulturális edukációt. Ennek az együttműködésnek vetettek véget mai közleményükkel.