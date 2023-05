Régen zsiráf, most fonogram jár a forró jazz muzsikáért

A Hot Jazz Band közel negyven éve van a pályán. Ez idő alatt céljukként tűzték ki, hogy az 1920-as és az 1940-es évek közti magyar jazzéletet megidézzék. A zenekar repertoárja főként a két világháború közti, magyar jazz- és swingdalokból áll.

Korábban már jutalmazták munkásságukat eMeRTon- és Líra-díjjal, 2015-ben pedig Kossuth-díjban is részesült a zenekar, most azonban a magyar Grammy-díjként emlegetett Fonogram-díjat is megkapták. A díjat még 1992-ben alapították, eredetileg Arany Zsiráf néven. 2004 óta viseli mai nevét.

A Hot Jazz Band most május 18-án Budapesten, a Kobuci Kertben ad ünnepi koncertet, ahol a Nyughatatlan zenekarral lépnek fel közösen. A Hot Jazz Band hozzánk eljuttatott közleményében arról mesél, hogy tavaly, 2022 tavaszán kezdődött szakmai kapcsolatuk a Nyughatatlan zenekarral, akikkel közös turnén vettek részt, és közös dalt is adtak ki. Bár a Nyughatatlan zenekar saját számaiban a country és a rockabily gyökereihez nyúl vissza, a két banda hangzásvilága meglepően jól tud együtt működni.

A Hot Jazz Band a hazai koncerteken kívül külföldön is több ízben lépett már fel. Rendszeres vendégei voltak a sacramentói jazztalálkozónak, valamint 1994-ben versenyre keltek Le Havre városában, ahol a Louis Armstrong nevével jelzett, nemzetközi jazzversenyen győzelmet is arattak.