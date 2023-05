A siker művészetét is tanítják a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen

Régóta nem elég a művészi tehetség, szakmai kreativitás, egyedi látásmód ahhoz, hogy szakmailag is sikeressé válhasson egy fiatal tervező. Legyen szó akár grafikai vagy animációs stúdióról, saját divatmárka alapításáról vagy a jövő formáit megálmodó pályakezdő dizájnerek érvényesüléséről, komoly hátrányt jelent a pályán a piaci és vállalkozói ismeretek hiánya. A MOME oktatói kifejlesztettek egy Kelet-Közép-Európában egyedülálló tantárgyat, amely kifejezetten a kreatívipar igényeire támaszkodó üzleti szemlélettel ismerteti meg a hallgatókat.

A Business to Design (B2D) oktatási programban az egyetem tanárai, a szektor elismert szakemberei, vállalkozói, a MOME sikeressé vált öregdiákjai, valamint meghívott nemzetközi előadók osztják meg tudásukat a diákokkal. Az oktatási program a tanterv része, így minden alapszakos hallgató számára kötelező tárgy.

Barna Máté, a B2D program oktatásfejlesztési programvezetője azt azért hangsúlyozza, hogy a három félévre felosztott képzés alapvetően a hallgatók vállalkozói ismereteinek fejlesztéséről szól, de ettől még nem lesz minden diákjuk automatikusan vállalkozó is a sikeres vizsgák után.

Azt mutatjuk meg nekik, hogy az üzleti tervezés közel áll az általuk is ismert tervezési gondolkodáshoz. Amellett, hogy demisztifikáljuk a vállalkozói létet számukra, nagyon sok olyan, a jövőben hasznos készséget fejlesztünk, amelyeket a diploma után több területen is alkalmazni tudnak. Ilyen például az interdiszciplináris csapatmunka, szakmai önismeret vagy az általános problémamegoldó készség

– fogalmazott Barna Máté.

A program

A Business to Design vállalkozói képességeket fejlesztő alapszakos képzés elemeit úgy dolgozták ki, hogy az kifejezetten a kreatívipar kihívásaira, a speciálisan a művészeti és dizájnoktatásban jelentkező kérdésekre válaszoljon.

A tanmenetben a piaci értékteremtés, a pozicionálás, az értékesítés és az üzleti kommunikáció korszerű módszertanait sajátíthatják el a hallgatók, és külön pillér foglalkozik a szervezetfejlesztési, jogi és pénzügyi ismeretek átadásával.

Innovatív struktúrájában számos esettanulmány, önismeretet segítő elem és olyan gyakorlat szerepel, amelyben a résztvevők saját projektötleteken, csoportosan dolgozhatnak.

Alapozó félév

Az első szakaszban 12 témakört érintve – az értékajánlattól a piackutatáson át a brandépítésig – az üzleti tervezést megalapozó képzésen vesznek részt a hallgatók, amit meghívott vendég előadók előadásai egészítenek ki.

Minden alkalommal egy-egy témát járnak körül. Az átfogó feldolgozásban rövidebb-hosszabb elméleti előadásokat tartanak a hallgatóknak, hazai és külföldi esettanulmányokat mutatnak be számukra, megismertetik velük a különböző eszközöket (pl.: segítő munkafüzeteket, vásznakat, módszertanokat stb.), illetve felületeket, és minden alkalommal lehetőséget kapnak arra, hogy csoportos vagy egyéni munkában ki is próbálhassanak a tanult eszközök közül néhányat.

Második félév

Ugyanaz a 12 témakör jelenik meg a második félévben is, de ekkor már az alapképzésben megszerzett ismeretekre támaszkodva szakmai mentorok segítségével ismerhetik meg a saját területükhöz köthető specifikus üzleti tudást és karrierutakat. A mentorok saját példáikon, eseteiken keresztül világítanak rá a gyakorlati problémákra és feladatokra.

Harmadik félév

Az oktatási program befejező féléve szakértőkkel, workshopokkal, konzultációkkal támogatott, kifejezetten gyakorlatorientált szakasz, amelyben a diákoknak már „élesben” kell alkalmazniuk az addig tanultakat. A hallgatók önállóan állítják össze tanulási útjukat, amelynek végeredményeként saját ötletük gyakorlati megvalósításának tervét kell elkészíteniük.

Barna Máté a B2D program összegzéseként elmondta:

Ahogyan haladnak előre a programban, úgy válnak egyre önállóbbá a hallgatóink. A harmadik félévben már olyan szintre juttatják el egyéni projektjüket, ami lehetőséget biztosít saját üzleti tervük elkészítésére.

Oktatók, mentorok, vendég előadók

Az egyetem fejlesztő-oktató csapata széles körű ismeretekkel rendelkezik oktatási, dizájnszakmai és üzletfejlesztési szempontból is.

A képzés négy állandó oktatóval indult el. Úgy Barna Máté, mint Schmidt Andrea, valamint Vesmás Júlia és Érmezei Lili is sokéves hazai és nemzetközi tapasztalatokkal felvértezett szakember olyan speciális területeken, mint a közgazdaságtan, dizájnmenedzsment, service design és design thinking, szervezetpszichológia, stratégiai vezetés. A programon kívül különféle vállalkozások mentoraként, tanácsadójaként is dolgoznak, vezetnek vagy vezettek sikeres vállalkozásokat.

A második félév kialakításában és oktatásában kreatívipari vállalkozók működnek közre mentorként. Az YKRA részéről Lakatos Balázs alapító, Király Kati production manager és Lebó Eszter ügyvezető – aki emellett a BOO Studio társalapítója – is segítik a munkát.

Profik is elárulják a titkaikat Részt vesz a programban Beck Márton, a Mindminers Collective társtulajdonosa, Molnár Péter, a MAFORM társalapítója, a MOME Design Intézetének igazgatója, Jedlicska Márton, a Wavemaker Budapest chief creative directora,

Kiss-Benedek Kristóf grafikus, (KISJUSTK), a POKET zsebkönyvek művészeti vezetője, Vértes János, a Beyond the Standard alapító ügyvezetője is.

Lebó Eszter, az YKRA ügyvezető igazgatója és a MOME Business to Design mentora elmondta, hogy az YKRA csapatából hárman is részt vettek a programban, így a gyártás, a tervezés és a cégvezetés területeibe is betekintést nyújthattak.

A mentor szerint az ő feladatuk a hallgatók igényeire válaszolva a legfrissebb, legrelevánsabb tudás átadása, és olyan témákról való diskurzus, amelyeket a tervezők általában szeretnek a szőnyeg alá söpörni:

„A B2D kurzus egyik fontos célja az, hogy ne legyenek kényelmetlen témák, és a hallgatók minden területen meg tudják állni a helyüket, azáltal, hogy mélyreható képet adunk nekik arról, milyen utat jár be az életben egy szolgáltatás vagy egy termék az előállítástól az eladásig. A diákoknak óriási lehetőség, ha láthatják, hogyan működik egy külföldön is sikeres vállalkozás, és önmagában is motiváló, ha megismerhetik az ilyen hazai példák működését.

Az YKRA titka például az autentikusságában rejlik. Ez különbözteti meg a versenytársaktól, ezzel kelti fel a vásárlók érdeklődését.

Ez az alap, amihez vissza lehet nyúlni az évek során, így önazonos tud maradni a márka” – foglalta össze saját tapasztalatait a mentor, aki korábban dizájnmenedzserként végzett az egyetemen.

Beck Márton, a Mindminers Collective társtulajdonosa mentorként úgy látja, hogy a gyakorlati, valós életből vett példák sokat segítenek abban, hogy még a pályaválasztás előtt eligazodási pontokat találjanak a hallgatók:

A programon szerzett tudással és egy kis önismerettel olyan alapvető kérdésekre válaszolhatnak maguknak, mint hogy inkább vállalkozó vagy inkább alkalmazott típus vagyok-e, ugyanakkor az esettanulmányok rávilágítanak arra is, hogy menyire komplex a siker felé vezető út, milyen sokféle szakértelmet kell behozni egy-egy projekt kapcsán, és hányféle akadályt kell legyőzni ahhoz, hogy egy jó ötlet meg is valósuljon.

Barna Máté, a B2D program vezetője igen fontosnak tartja a meghívott vendég előadók szerepét. Az ő kiválasztásuk is pontos szempontok alapján zajlik:

„Figyelembe véve a hallgatók átlagéletkorát, ami körülbelül 20 év, igyekszünk a korosztályukhoz kapcsolódó, friss előadókat megszólítani. A vendég előadók kiválasztásánál nagyon fontos a hitelesség, hogy olyan történeteket, tapasztalatokat és tudást tudjanak megosztani a hallgatókkal, ami számukra releváns.

Úgy képzeljük – és reméljük –, hogy meghívott előadóink, mentoraink és szakértőink egyfajta példaképként is szolgálhatnak a hallgatóinknak.”

A program az oktatók és a mentorok munkája mellett ismert, nemzetközi piacon dolgozó szakemberek prezentációival egészült ki. Olyan neves vendég előadók osztották meg ismereteiket, tudásukat a diákokkal, mint Baldaszti Péter, a Nanushka társtulajdonosa, dr. Zolnay Judit – üzleti és vezetési tanácsadó, executive business coach, Vályi Bence, az egyedi gyerekbútorok készítésével foglalkozó Tetovált Asztalos márka alapítója és Forgács-Fábián Sára, az Amigos megálmodója.

A további közreműködők közt szerepel a Red Bull egykori marketingmenedzsere, Takács Ákos; a Coca-Cola korábbi marketingvezetője, Hídvégi Tom; a BookrKids-alapító Horváth Dorka; valamint a MUNCH startup csapata is.

Az oktatási program fejlesztésben a Kürt Akadémia vállalatfejlesztési szakemberei is részt vettek. A félévek tanmenetét többször modellezték a gyakorlatban, majd a hallgatók bevonásával fejlesztették azokat.

A hallgatók is fontosnak tartják

A program számos pozitív hallgatói visszajelzést kapott. A diákok elmondták, hogy ezekre az órákra nemcsak a színes anyag miatt járnak szívesen, de azért is, mert korábbi tanulmányaik folyamán aránytalanul kevés szó esett erről a témáról. Kiemelték, hogy számukra a legtöbbet a csapatmunka támogatása, a prezentálásról és a tárgyalásról hallott ismeretek, a valós helyzetek, például egy-egy megbízó és kreatív közötti kapcsolatok dinamikájának a megértése adta.

Az egyetem oktató-fejlesztő csapatának deklaráltan az a célja ezzel a régióban egyedülálló új képzési formával, hogy naprakész gondolkodásmódot és magabiztos tudást adjanak a hallgatóknak, releváns, piacképes ismeretekhez juttassák őket. Ezzel a tudással a diploma után sikeresebbek lehetnek a kreatíviparban, ezáltal a kreativitással életre hívott innovatív magyar vállalkozások számát gyarapítva.

Úgy gondoljuk, hogy a tervezői és az üzleti szemlélet összekapcsolása elengedhetetlen ahhoz, hogy a 21. század kihívásaira választ adjunk

– foglalták össze az oktatók.

(A cikk a MOME-val való együttműködésben készült. Amennyiben személyi jövedelemadójuk egy százalékával támogatnák a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem munkáját, azt is megtehetik.)

(Borítókép: Lakos Máté / MOME)