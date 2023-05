25 éves lett, két hétig ünnepli a születésnapját

Interaktív, „digitális könyvszekrényben” kutathatunk doktori dolgozatok és a hozzájuk kapcsolódó mestermunkák között, valamint legendás mester-tanítvány anekdotákat is hallhatunk majd abban a kicsit több mint két hétig látható innovatív kortárs építészeti látványvilágra épülő installációban, amely május 11-től fogadja a MOME Campuson a látogatókat.

A 25 éves évfordulóját ünneplő MOME Doktori Iskola nem csak az intézményt, de az azzal együtt kialakult, aktív szakmai közösséget is szeretné láthatóvá tenni.

Több alkotói generáció együtt tette azzá a Doktori Iskolát, ami ma:

sokszínű tudásbázissá, amely elismeri a régit, és mindig nyitott az újra.

Az elmúlt 25 év rektorainak - Schrammel Imrének, Droppa Juditnak, Kopek Gábornak és Fülöp Józsefnek - aktív közreműködésével válhatott az intézmény a terület meghatározó szereplőjévé.

A gondolkodás szabadsága

A kiállítás kurátora, Kovács Dániel, a Kortárs Építészeti Központ kuratóriumi tagja, korábban több az egyetemet érintő folyamatot kísért végig építészeti szakemberként, a kiállítás koncepcióját összefoglalva elmondta, hogy

a MOME Ground-ban, a Doktori Iskola régi és új helyszínét összekötő, képzeletbeli tengelyen elhelyezett, az újrahasznosíthatóságot is szem előtt tartó installációt a XORXOR-ral közösen hozták létre, a munkával a közösséget és annak eredményeit szeretnék ünnepelni. Kiemelte: „A száraz, kronologikus áttekintés helyett az egyetem polgárait és az idelátogatókat is megszólító, interaktív, immerzív digitális installációt is magába foglaló kiállítást terveztek.”

Az eseménysorozat az 1998 óta működő intézmény karakterét adja vissza, annak holisztikus szemléletét, befogadó légkörét, ahol a gondolkodás szabadsága és a tudományterületeken átívelő közös munka termékeny kutatói közeget teremt.

A MOME mesterszakjaira épülő legmagasabb tudományos és művészeti képzés három design és művészeti ágban, valamint egy tudományágban valósul meg, interdiszciplináris együttműködésekre alapozva szellemiségét. Induláskor olyan iskolateremtő mesterek kísérték a doktoranduszokat, mint Rubik Ernő, Scherer József, Ernyey Gyula, Janáky István, Reimholz Péter vagy Péter Vladimir, Ferencz István, Turányi Gábor, Zsótér László és Simon Károly.

A Harmati Hedvig DLA textilművész vezette rangos hazai és nemzetközi vendégelőadókat rendszeresen felvonultató Doktori Iskola nyitott az eltérő tudományterületekről érkező hallgatók felvételére, az elmúlt negyedszázad alatt több mint félezer hallgatót fogadott, közülük 140 szerzett művészeti vagy tudományos doktori fokozatot. Itt végzett kutatásaik, alkotómunkájuk eredménye új tapasztalatokkal, innovációkkal és tudományos eredményekkel gazdagította a hazai és nemzetközi szakmát.

Az ugyancsak itt végzett Barcza Dániel rektorhelyettes szerint a Doktori Iskola unikális Európában, és a világon, mert nem egy zárt, szűk, alapvetően a tudományos metriára fókuszáló hely, hanem egy sokkal szabadabb, párbeszédet generáló szellemi műhely.

Az itt folyó tudományos munkába is betekinthet az, aki ellátogat majd a kapcsolódó A kanál és a város. A hétköznapi élmények megtervezése című háromnapos nemzetközi konferenciára, melyen kiemelt előadóként vesz részt a hétköznapi esztétika területének egyik úttörője, az azóta klasszikussá vált Everyday Aesthetics (A mindennapok esztétikája) című könyv szerzője, Yuriko Saito, a Rhode Island School of Design nyugalmazott professzora az Egyesült Államokból.

Számos más izgalmas nemzetközi előadó mellett még két keynote speaker tart majd előadást, egyikük az Izraelből érkező Michalle Gal professzor, akinek több könyve után most jelenik majd meg a Introduction to Design Theory (Bevezetés a designelméletbe) című átfogó munkája, és Ben Highmore, a Sussex Egyetem kulturális tudományok tanszékének professzora, akinek idén adták ki legfrissebb könyvét, a Lifestyle revolution: How taste changed class in late twentieth century Britain (Életmód forradalom avagy hogyan változott meg Nagy Britanniában az ízlés a huszadik század második felében) címűt.

A több európai egyetem partnerségével rendezett konferencia a design egyszerre hétköznapi és összetett mivoltát járja körbe a tárgyak és eszközök, terek és környezetek, illetve a szokások és gyakorlatok hármas vonatkozásában. Az iparművészet és az alkalmazott művészet újraértelmezése designként kiszélesíti a területet, összekapcsolja a MOME szellemiségének központi értékeit a kortárs tervezői és teoretikus megfontolásokkal.

A konferencia az Everyday Aesthetics Network partnereként és a Cumulus Association támogatásával valósul meg.