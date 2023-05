Egy budapesti kávézó női mosdójában nyílt kiállítás

Nem mindennapi látvány tárul a szemünk elé a budapesti Főfotó kávézó női mosdójában, ugyanis a helyiségbe belépve Török-Illyés Orsolya erdélyi származású színésznő szelfijeit pillanthatjuk meg. A Flush the system című kiállítás április 26-án nyílt meg, és eredetileg május 3-áig tartott volna. A nagy érdeklődésre való tekintettel azonban meghosszabbították, így a hét végéig még bárki megtekintheti.

A képek több sorban, a tükröt körbeölelve helyezkednek el, és az a közös bennük, hogy mindegyik egy mosdóban, vécében készült. A színésznő különböző helyszíneken örökítette meg élete aprónak tűnő, ám valójában igen fontos pillanatait. A kiállított képekhez egy szöveg is tartozik Török-Illyés Orsolya tollából, amely cikkünk végén található.

A színésznő az Index kérdésére elárulta, hogy körülbelül négy évvel ezelőtt kezdte el fotózni magát a mosdókban, ám egy hónapja még nem gondolta volna, hogy kiállítás nyílik a képekből. Habár az Instagram-oldalán több száz vécés fotó összegyűlt, tudatosság nem volt benne.

Az ember néha nem veszi észre, hogy valamit létrehoz. A felkérés, hogy állítsuk ki a képeket a Főfotóban, elsőre viccesnek tűnt, de önreflexió lett belőle. Arra kényszerített, hogy szembenézzek az elmúlt négy évemmel.

Török-Illyés Orsolya életében sok minden megváltozott ebben a négy évben, beleértve a magánéletét, a szakmai életét és a kulturális közeget, amelyben dolgozik. Ennek az időszaknak nagyon nagy jelentősége volt számára.

„A hétköznapok magányos pillanatai viszont elsikkadnak, amikor csak magam vagyok. Miközben zajlik az életem, látható és láthatatlan munkát végzek nőként, anyaként és alkotóként is. Ezek a fotók apró kis szembenézések önmagammal, így lesz mindegyik esszenciája az akkori állapotomnak.”

Mikrotettek, önelfogadás

A fotók a színésznő „mikrotetteit” is szimbolizálják, amelyek által egyre ellenállóbbá válik minden esetleges rossz dologgal szemben, ami az életében történik. Ezek a mikrotettek kis túlélési eszközök, amelyek segítik átvészelni a nehezebb időszakokat, és lehetőség arra is, hogy ő és közvetlen környezete legalább egy kicsit jobban érezze magát.

„Ha ellenérzésem van azzal kapcsolatban, ami körülvesz, ellenállok. Ez az ellenállás sokszor annyi, hogy ellenállóbbá teszem magam. Ezek nem nagy dolgok, mikrotettek csupán, magántiltakozás, ahogy egyszerre ironikus és önironikus az is, hogy egy vécében állítok ki.”

Példaként említette a katatörvény-módosítás időszakát, hiszen amikor kiderült számára, hogy a szakmájában gyakorlatilag ellehetetlenítették, akkor be akarta bizonyítani elsősorban önmagának, hogy egy ilyen helyzetben is „képes túlélni”, ezért egy időre kétkezi munkát vállalt. Nemrég pedig azon ügyködött, hogy a banktól kapott visszaigazoló sms-eket lemondja, és abból a pénzből inkább egy éppen nehéz helyzetben lévő erdélyi magyar hírportált támogat.

Mindemellett a kiállított fotók az önelfogadást is hirdetik. A képeken láthatjuk őt számtalan pózban, fürdőruhában, pakolással az arcán, sminkkel, smink nélkül, bajusszal, pártában, cigarettával a szájában, tehát a színésznő teljes bepillantást engedett az élete azon kis részébe, amit a mosdókban töltött az elmúlt években.

„Az volt a furcsa, hogy nem hagytam abba. Valóban nem érdekelt, ki mit gondol arról, hogy 46 évesen magamat fotózom egy vécében. Ennyi exhibicionizmus az introvertáltsága mellé igazán belefér.” A kiállítás anyagát képező fotók arról is szólnak, hogy igyekszik elfogadni önmagát és azt is, hogy mások milyennek látják őt.

A színházról

Török-Illyés Orsolya független színházakban, illetve filmekben játszik szabadúszóként. Olyan alkotásokban szerepelt többek között, mint a Macerás ügyek, a Délibáb, a Toxikoma, valamint játszott az Aranyéletben és A besúgóban is. Volt férjével, Hajdu Szabolccsal számos nagyjátékfilmet készítettek közösen.

Úgy véli azonban, hogy a színészetből nem könnyű megélni, hiszen az utóbbi időben közbeszólt a kultúrpolitika, a koronavírus-járvány, majd a katatörvény módosítása is. „Bár könnyű soha nem volt, ez a közeg mostanra gyakorlatilag teljesen ellehetetlenült”, aminek nagyon sok összetevője van.

„Olyan együttállás, hogy valami morálisan, szakmailag és anyagilag is stimmeljen, nagyjából elképzelhetetlenné vált.” Az elmúlt három évben többször is előfordult, hogy irigyelte azokat a kollégáit, akik fix fizetést kapnak egy társulatnál, és jó esetben nem azon tipródnak, hogy hogyan vészelik át a következő hónapot. „Márpedig nagyon sokan vagyunk, akik ezen tipródnak.”

A színésznő megjegyezte azt is, hogy a független színházakból nagyon hiányzik neki az idősebb színész kollégák jelenléte és közelsége, a velük való mindennapos kapcsolat, hiszen általában fiatalabbakkal vagy vele egykorúakkal dolgozik együtt.

A kiállításhoz kapcsolódó szöveg Török-Illyés Orsolya tollából:

hihetetlen hogy nincs jobb dolgom

mint kitartóan figyelni a vécétükörben

hogy mi van

hogy egyedül akarok lenni

hogy fáradt vagyok

hogy édesanya vagyok

hogy szerelmes vagyok

hogy magam vagyok

hogy öt perc kezdésig

hogy néznek

hogy nézetem magam

ahogy csak nézek

hogy ciki

hogy milf vagyok

hogy szelfizek

hogy szar a seggem

de jók a fények

hogy jó a hajam

de senki se látja

vagy a szettem

hogy ezt azért mindenkinek látni kell

hogy bajszosférfiszínész kéne lenni

hogy kopasszemüvegesnő lettem

hogy aki szeret az így is

úgy is

hogy kitörölhetem a diplomámmal

hogy lehúzhatom magam a vécén

hogy elegem van

hogy nem vagyok elég

hogy benzinkúttoitoi

szállodamosdó

vonatbudi

mcdonaldstoalett

kocsmaklotyó vagy

nemzetivécé szfemaszkban

hogy élvezem közben

hogy itt is vagyok

ott is

hogy mindenhol külföldi

hogy utazom

hogy dolgozom

hogy dehogyis

de hogy magamon

hogy mi a szarérthugyért

hogy jól vagyok azért

hogy középszarul mint mindenki

hogy szarul

hogy leszarom