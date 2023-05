Csepregi Éva: Jött a telex, hogy elképzelhetetlen, hogy ez megjelenjen

Igazi poplegenda a Sunday Brunch vendége. Csepregi Éva, a Neoton Família énekesnője arról mesél Csiby Gergelynek, hogy zenekara lehetett volna igazi világhíresség is. Ám nem lett, ahogyan Magyarországról anno senki. Mégis a mai fiatal zenészeknek ők taposták ki az utat, amit ma úgy hívnak: országos és nemzetközi siker.

A vetélkedőket nem biztos, hogy ajánlanám

– ezt üzeni a fiataloknak Csepregi Éva, miközben 1972-ben ő is egy televíziós tehetségkutatón (Ki Mit Tud?) tűnt fel, ezt követően indult be karrierje, és szó szerint száguldott a nemzetközi hírnév felé.

A Neoton Família legendás énekesnője ugyanakkor meg is indokolja, miért félti a mai fiatalokat. Szerinte hihetetlen összeférhetetlen dolgok történnek a zsűriben. Egy olyan zsűriben, amellyel kapcsolatban elmeséli, hogy régen még tényleg olyanok voltak a döntéshozók, akik érkeztek bár különféle területről, egyvalamihez értettek: a művészethez. Érezték az emberekből áradó tehetséget. Ma pedig egy zsűritag már akkor közös dalt ír azzal, közösen lép fel vele, akiről neki még szavaznia kell:

Ez korrupció! Ilyen régen nem fordulhatott elő.

Szerinte ugyanakkor minden meg van írva a csillagokban, az is, kinek hogyan alakul az élete. Csepregi Éva azt is elmondja, hogy ő nem is volna alkalmas arra, hogy valakit menedzseljen. Nem szeret ítélkezni, dönteni más művészek sorsáról.

Nem a díj számít, hanem a közönség

Éppen ezért azzal sem tud mit kezdeni, hogy a Petőfi Zenei Tanácsban például nincsen egyetlen nő sem, de azt is bevallja, hogy nem hiszi, hogy ő befért volna ebbe a testületbe.

Csepregi Éva arról is beszél, hogy életműkoncentre készül (2024. január 6., Papp László Budapest Sportaréna), ám nagy bajban van, mert rengeteg a dal, amiből válogathat. De ez természetes, hiszen a Neoton Família anno tényleg közel volt ahhoz, hogy világhírű legyen.

Nagyon bizakodóak voltak, a menedzserük viszont reálisan úgy fogalmazott, hogy csatákat lehet nyerni, ám háborúkat nem.

Csepregi Éva a Sunday Brunch adásában sok történetet elmesél – például arról, hogy

a Neoton Família miért számított egzotikusnak Japánban,

mitől lesz a birkának ötödik lába is,

hogyan lett diplomáciai tényező a Neoton Família,

miért hord mindig kalapot,

bánja-e, hogy még nem kapott Kossuth-díjat,

mi hiányzik a legjobban erről a világról.

(Borítókép: Csepregi Éva. Fotó: Szollár Zsófi / Index)