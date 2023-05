Ha két ember között nincs kémia, akkor az halott ügy

Két hónapot csúszott a Játékszín legújabb bemutatója. A Csodálatos vagy, Júlia! premierjét azért halasztották februárról májusra, mert a címszereplő Eszenyi Enikő a darab fotóspróbáján elesett, és eltörte a kezét. Egy premiert eltolni annak ellenére, hogy így több idő jut a próbákra, nem mindig szerencsés dolog. Pásztor Erzsi időközben kilépett a darabból, s bár Eszenyi Enikő felépült, a Csodálatos vagy, Júlia! című előadás nem tudott élni a gyógyulási idővel „nyert” haladékkal.

A bemutató előkészületeit azért is kísérte kiemelt figyelem, mert Eszenyi Enikőnek – vígszínházi botránya utáni önkéntes száműzetését követően – ez az előadás jelentette a budapesti visszatérést. Szikora János rendező őt kérte fel a csodált és nagyrabecsült színésznő, Julia Lambert szerepére.

Kíváncsian vártam, Eszenyi miként fogja meg William Somerset Maugham szinte már klisésen színésznősre írt karakterét, és az előadás végére kiderült,

hogy a West End ünnepelt sztárja a játékszíni előadás olvasatában egy hebrencs, infantilis és nem túl meggyőző nő lett.

Ehhez persze az is kellett, hogy a rendezői szándék szinte végig a függöny takarásában maradjon, a színészek közül többen mintha önmagukat is keresték volna a szerepben, és Zoób Kati neve miatt talán a jelmeztől is többet reméltünk. Az összkép – főleg a kínosan hosszú nyílt színi átrendezésekkel tarkítva – évtizedekkel ezelőtti színházi felfogást tükröz.

Amit a szerep megkíván

Ez utóbbi persze nem feltétlenül probléma, hiszen sokan nem azért járnak színházba, hogy valami újat lássanak, tapasztaljanak, hanem azért, hogy valami ismerős, számukra komfortos közegbe térhessenek vissza.

8 Galéria: Csodálatos vagy, Júlia! Fotó: Szollár Zsófi / Index

Az előadást azonban több ponton is nehéz volna felmenteni, és az is kiderül, hogy Eszenyi Enikő ezúttal nem feltétlenül az a karakter, aki amúgy lehetne Julia Lambert. Többször inkább Puckot láttam benne a Szentivánéji álomból, mintsem a csábítót. Julia Lambert ezúttal nem sugározza magából a fájdalmasan kacagtató életet.

Ennek oka az is lehet, hogy a rendezés megelégszik a karakterek felszínének megmutatásával, másrészt szembetűnő

A SZEREPLŐK KÖZÖTTI KÉMIA HIÁNYA.

A történet szerint Julia Lambert a férje által igazgatott színházban dolgozik. Bár tehetsége megengedi a drámai szerepeket, a színház közönsége inkább a bulvár felé húzza – és az sem mellékes, hogy Julia elmúlt negyvenéves. Ez pedig „színésznőévekben” a jó és főbb szerepek végét jelenti, amikor az egyik napon még a főszereplő nőt játszod, a másikon pedig már az anyját. (Ez a probléma a mai napig jelen van a színházi világban, de már messze nem annyira, mint William Somerset Maugham írónak a darab alapjául szolgáló, 1937-ben napvilágot látott, Színház című regényének idején.)

Egy napon Julia férje bemutat egy fiatal és jóképű könyvelőt a feleségének, a két karakter között pedig gyorsan kialakul egy szeretői viszony. A Játékszín előadásában Lelkes Botond játssza Tomot, a fiatal könyvelőt, viszont a színpad szinte minden pillanatban ledobja magáról ebben a szerepben. Karaktere kicsit magára hagyott, néha teszetosza fiú, máskor hormonvezérelt ficsúr, valódi érzéseket és gondolatokat nem lehet a karakteréből kiérezni.

Főnix hamvaiban

Ezt csak tetézi, hogy Eszenyi Juliája és Lelkes Tomja között annyi a kémia, mint egy elrendezett házasságban. S mivel a rendezés sem támogatja meg ezt a kettőst, így kapcsolatuknak nincs íve (ahogy a szerepüknek sem).

Eszenyi az első percekben infantilis kislányként ugrál a színpadon, éppen úgy, mint amikor karaktere a történet szerint megalázza magát fia előtt. Vagy amikor összeomlik a féltékenységtől. Illetve az előadás végén is, amikor egy merész impróval visszaveszi az irányítást élete, férje és a színháza felett. Ettől viszont éppen az látszik, amitől Julia örök: nem látjuk a dívát, az ünnepelt színésznőt, a friss szerelemtől új erőre kapó és ragyogó nőt, a féltékenységtől és a szakmai konkurenciától összezuhant embert, de a hamvaiból újraéledő főnixet sem.

8 Galéria: Csodálatos vagy, Júlia! Fotó: Szollár Zsófi / Index

Lelkes Botond Tomja szintén mellőzi az íveket. Amikor rajongania kéne, akkor szinte közömbös, amikor a kapzsi szenvedélyen van a sor, szinte unott, ezért amikor dramaturgiailag fontos lenne az elhidegülése, nem támogatja partnerét. Eszenyinek esélye sincs összezuhanni, mert nincs mitől.

A darab mellékszereplői szintén az érdektelenség határán mozognak, bár a Pásztor Erzsi helyére beállt Varga Mária életet csempész a színpadra. Az is igaz, hogy szerepe, Evie Mcgeer, a Gosselyn család mindenese amúgy is közönségkedvenc, de Varga Mária szarkasztikus beszólásai elengedhetetlenek ahhoz, hogy felkavarja a langyos vizet.

Nagyvonalú vázlat

Sokan úgy tartják, hogy két dolog van, amit színészt játszó színészként a legnehezebb eljátszani:

a tehetségtelent

és az ösztönös tehetséget.

Julia Lambert karaktere az a színésznő, aki annyira jó a saját szakmájában, hogy az életében is a szerepeiből meríti az inspirációt. Eszenyi előadásában ez a törekvés a szövegre és a nézőknek való kiszólásokra korlátozódik.

Mosolygó Sára pedig azt a fiatal színésznőt alakítja, aki talán nem szebb, ám mindenképp fiatalabb Lambertnél, igaz, megírt szerepe szerint kilométerekkel tehetségtelenebb. Ebben az előadásban azonban így is csak egy diákszínjátszó lelkesedését látjuk, a vidékről Londonba költöző és szerencsét próbáló pályakezdőét.

8 Galéria: Csodálatos vagy, Júlia! Fotó: Szollár Zsófi / Index

Az előadás összességében olyan érzést nyújt, mintha másfél hete lett volna az olvasópróba, a rendező közben máshol is dolgozott, így a színészek egymásra néztek, és közösen csináltak valamit a színpadon. A végeredmény pedig: nagy vonalakban felrajzolt előadás.

A Csodálatos vagy, Júlia! szólhatott volna a szerelemről, a szeretői viszonyról, a színházi szakma nehézségeiről, a színésznői lét drámájáról is. Ehelyett felszínesen bemutat egy-két témát, ám igazából egyikben sem merül el. Elmulasztott pillanatok percei.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)