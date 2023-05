Nyakukon a világbotrány, letiltották a Thália Színház előadását

Az idei Oscar-gálán kilenc kategóriában is esélyes volt Martin McDonagh A sziget szellemei című filmje, melyet ő maga rendezett egy eredetileg színpadra írt munkájából. Bár a jelölésekből nem lett szobor, mégis ő napjaink egyik legsikeresebb, legegyénibb hangú írója és filmrendezője.

Színházi szerzőként egy végletesen fajgyűlölő pszichotikus karakterre épített, fekete humorú, abszurd-realista darab helyszíneként választotta amerikát az ír vérvonalú, de ízig-vérig londoni író-filmes fenegyerek.

A Behanding in Spokane című darabját 2010. március 3-án mutatták be a New York-i Gerald Schoenfeld Theaterben John Crowley rendezésében, meglehetősen erős szereposztással.

A pszichopata, rasszista, félkezű Carmichel karakterében Christopher Walken nyűgözte le a nézőket és kritikusokat.

A simlis afroamerikai marihuánadílert, Tobyt Anthony Mackie jelenítette meg, akit azóta Sólyomként is ismerhetünk a Marvel-univerzumból.

Lökött barátnőjét, Marilynt Zoe Kazanra bízta a rendező,

a darab legjobb karaktere, az életunt recepciós, Mervyn szerepében pedig a nagyszerű Sam Rockwell brillírozott. (Később szerepelt McDonagh Három óriásplakát Ebbing határában című filmjében is, mely több kategóriában is Oscar-esélyes volt 2018-ban, és Sam Rocwell is jelölt volt a legjobb mellékszereplő kategóriában.)

A kritikusok általában szerették az előadást, bár volt olyan, aki megemlítette, hogy a párbeszédek során zavarba ejtően sokszor hangzik el az a bizonyos „n” betűs szó, amit ma már csak afroamerikai gangsta rapperek használhatnak nyilvánosan.

Hét éve még minden rendben volt

A történetet A nagy kézrablás címen vitte színre a Thália Színház – az amerikai premier után hat évvel, 2016-ban – szintén erős szereposztással. A levágott fél kezeket gyűjtő Carmichaelt Szervét Tibor, a majmokhoz vonzódó magányos Mervynt Tamási Zoltán, Marilynt Lovas Rozi, Tobyt Bán Bálint alakította Radnai Márk rendezésében.

Az előadás jogát megvásárolták a szerzőt képviselő ügynökségtől, és akkor még semmiféle gondot nem okozott, hogy Bán Bálint sötétbarnára sminkelve, Jimi Hendrix hajviseletére utaló parókában hozta a karaktert.

Az előadást idén májusban újra műsorra tűzte a színház. Hatodikán, szombat este tartották a premiert a Thália Télikertben. A rendező a legújabb, kisszínpadi verzióban is Radnai Márk.

Mervyn karakterében ismét Tamási Zoltán indít újra és újra nevetéscunamikat a nézőtéren, tökéletesen uralva McDonagh zseniálisan őrült szövegeit.

A veszélyesen kattant félkezű rasszistát Csőre Gábor alakítja, szintén kiválóan. Toby, a rasztafrizurás, színes bőrű fűnepper karakterében Jámbor Nándor lubickol, Marilynt, a talpraesetten féleszű csajt Bakonyi Alexa formálja meg igen szórakoztatóan és színesen.

Hamvai Kornél fordításában ellenállhatatlanul és kegyetlenül humoros párbeszédek, monológok, elképesztően nem píszi mondatok záporoznak a közönségre, és a nézőknek esélyük sincs arra, hogy csöndben kuncogjanak.

Nagyon erős, meghökkentő, kíméletlenül és pofátlanul humoros előadás, ahol minden szereplő pont olyan kattant, mint a történet, ami meg végletesen és veszélyesen abszurd, akár a mindennapjaink.

Betiltott bemutató

A 2016-os bemutató óta sok minden megváltozott a világban. Többek között az is, hogy – mint ezt egy társulati tag megemlítette a premier után – Martin McDonagh ügynöksége valahogy hírét vette, hogy Toby karakterét egy elmaszkírozott fehér színész játssza, és

a bemutató előtt néhány nappal írásban közölte a Thália Színházzal, hogy ilyen szereposztással nem engedi előadni a darabot.

A jelek szerint ez nem befolyásolta a színházat irányító Kálomista Gábort, és az első előadás a tervek szerint és talán a tervezettnél is nagyobb sikerrel lezajlott.

A betiltásról szóló szóbeszéd valóságtartalmáról megkérdeztük a színházigazgatót. Kálomista Gábor megerősítette, hogy valóban kaptak egy írásos értesítést a szerzőt képviselő ügynökségtől arról, hogy nem engedik játszani az előadást, ha abban színes bőrűre maszkírozott fehér színész alakítja Tobyt.

A perektől nem idegenkedő direktor kérdésünkre elmondta, hogy egyelőre nem foglalkozik az ügynökség álláspontjával. Amennyiben jogi eljárásra kerülne sor, kíváncsian várja, miként ítéli meg ezt a helyzetet a bíróság.

A színház jelenleg is nagy sikerrel játssza a szerző A koponya című darabját.

(Borítókép: A nagy kézrablás című előadás. Fotó: Puskel Zsolt )