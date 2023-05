Egy pszichiátriai klinikán tartott koncerten indult két művész barátsága

„Jeles András A kis Valentino című filmjét ’79-ben legalább ötször láttam, levegőt adott, mert az első magyar roadmovie-nak gondoltam, afféle magyar Útonnak. Hatása volt arra, hogy kétszer is jelentkeztem filmrendező szakra. Víg Mihállyal pedig együtt indultunk 1980. szeptember 13-án, a Kulich Gyula téri Pszichiátriai Klinikán tartott koncerten: ő a Balaton, én az URH zenekarban” – mondja Kiss Llászló, aki a két említett művészt 2023. május 13-án, szombaton a Kiss+4 zenekarral közös Vagy Sehol sorozatában látja vendégül a Mixát Stage-en.

Jeles András felolvas majd a saját műveiből, Víg Mihály pedig filmzenéiből ad elő. A klubest másik szereplője a Kiss+4 zenekar, amelynek tagjai nemcsak Európa Kiadó-dalokat vesznek elő a ’80-as évekből, hanem a tavaly megjelent Vagy Sehol című albumukról is játszanak, ami a klubsorozat névadója is.

Röhrig Géza és Bereményi Géza sikere

Kiss Llászló és barátai 2023 februárjában indították Vagy Sehol címmel zenei klubsorozatukat a Mixát Stage-en, ahol minden alkalommal más meghívott vendégművésszel lépnek színpadra. A programsorozat visszahozza a legendás klubok hangulatát, és teret ad a zene mellett a társművészetek kiemelkedő szereplőinek, akik valamilyen szálon kötődnek Kiss Llászlóhoz.

„A Tilos és az Egocentrum között félúton, mondtuk volna harminc évvel ezelőtt, ha valaki megkérdezi, hogy hol is van ez a Mixát. Havonta egyszer játszunk, és minden alkalommal fontos-érdekes művészeket hívunk meg. Olyan művészeket, akikkel valamilyen módon – akár személyesen, akár művészileg – kapcsolódást érzek” – mondta Kiss Llászló a klub indulásakor.

Kiss Llászló új dala, a The Drunka a Vagy Sehol klubban debütált, koncertelvétele itt látható:

Az első Vagy Sehol klub teltházzal indított. A New Yorkból érkező költő-író, az Oscar-díjas Saul fia című film főszereplője, Röhrig Géza volt a vendég, aki készülő regényéből olvasott fel, és egy saját számát is előadták a zenekarral – elsöprő sikerrel. A következő alkalom is telt házas lett, ekkor Bereményi Géza és Másik János volt a vendég Háború van című estjükkel. A harmadik Vagy Sehol klub vendége Pintér Béla drámaíró, rendező, színész, a Pintér Béla és Társulata vezetője, a magyar független színházi élet meghatározó szereplője volt, szintén a csilláron is lógtak.

Jeles András és Víg Mihály

A mostani vendég Jeles András és Víg Mihály lesz. Jeles András Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rendező, forgatókönyvíró, többek között A kis Valentino (1979), az Álombrigád (1983), az Angyali üdvözlet (1984), a Senkiföldje (1993) és a József és testvérei (2003) rendezője.

Víg Mihály énekes, gitáros, dalszerző, aki 1979-ben Hunyadi Károllyal együtt megalapította a Balaton együttest, amely a mai napig színpadon van, később pedig a legendás Trabant együttesnek is tagja lett. Víg Mihály filmzenét is komponál, Xantus János, Szirtes András, Szabó Ildikó és Tarr Béla filmjeihez ír zenét, amelyek közül a Sátántangó főszerepét is ő játssza. 2011-ben az Európai Filmdíj legjobb zeneszerző díjára jelölték A torinói ló című filmért.

Ez pedig egy hamarosan elkészülő koncertfilm trailere, amelyet Kiss Llászló és a Kiss+4 zenekar készített a Harmadik Hely Lakásszínház tetőteraszán:

Kiss Llászló, az Európa Kiadó és az URH zenekar alapítója és exbasszusgitárosa 1994-ben Sydney-be költözött, 3D-animátorként dolgozott. Nevéhez kultikus Európa Kiadó-számok fűződnek: Elmentek a fiúk, A szem és a száj, Ez csak egy éjjel. Immár több mint két éve újra Budapesten él, Vagy Sehol címmel jelent meg szólólemeze.