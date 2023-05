Balázs Péter: Máthé Erzsi egyenesen csillogott, mindig kitűnt az egyéniségével

Ahogy korábban megírtuk, kilencvenöt éves korában meghalt Máthé Erzsi színművész, a nemzet színésze, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, az egyik legjellegzetesebb orgánumú magyar színésznő – tudta meg az Index a család egyik barátjától. A Katona József Színház alapító tagja, de harminc évig a Nemzeti Színház tagja volt, és játszott filmekben, kabaréjelenetekben is.



Balázs Péter színművész az Indexnek elmondta: a színművészeti főiskolán ismerkedett meg Máthé Erzsivel. Harmadéves volt, amikor először együtt játszottak Az ember tragédiájában az akkori Nemzeti Színházban.

Hamar a kedvébe fogadott. Az ismeretség pedig az utolsó pillanatig megmaradt, amíg dolgozott. Az utóbbi években már nem vállalt szerepet, pedig hívtam

– fogalmazott a szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatója.



Hozzátette: sok kiváló és neves művész játszott akkoriban a Nemzetiben, de Máthé Erzsi egyediségével közülük is kitűnt, „egyenesen csillogott”. Ugyanakkor általános színészetet játszott, amely mindenkihez eljutott. Az egész ország ismerte és ismeri őt.

Balázs Péter azt is elmondta: szeretett Máthé Erzsivel együtt dolgozni, mert nemcsak tehetséges, de alázatos is volt. Mint fogalmazott, fantasztikus munkabírását mindig csodálta. Az életben is kemény tartás jellemezte – tette hozzá.

A stílusa speciális; szimpatikus és határozott volt. A legmagasabb fokú elismeréssel és szeretettel gondolok rá. Isten nyugosztalja. Legyen neki béke most már

– búcsúzott Balázs Péter Máthé Erzsitől.

Példát mutatott

Pályatársai, barátai, ismerősei Facebookon emlékeznek a kilencvenöt éves korában meghalt Máthé Erzsi színművészre. A budapesti Katona József Színház mély fájdalommal tudatta, hogy május 8-án, néhány nappal 96. születésnapja előtt meghalt szeretett barátjuk, kollégájuk, Máthé Erzsi, a Katona József Színház alapító tagja.

Tehetségével, temperamentumával, humorával, szakmai alázatával és maximalizmusával minden színészgenerációnak példát mutatott. Összetéveszthetetlen orgánuma, alakításai felejthetetlenül égtek a közönség és a színházi világ emlékezetébe. Emlékét szívünkben őrizzük.

Karácsony Gergely főpolgármester is Facebookon emlékezett. Mint fogalmazott: „Elhunyt a legnagyobbak egyike, elment Máthé Erzsi. […] Tudta a drámát és tudta a komédiát, sőt a kabarét is, jellegzetes karakterét sokan a televízióból ismerték.”

Lényének fontos része volt mások segítése. Koraszülöttek gondozását támogató alapítványt hozott létre, de díjjal támogatta a pályakezdő színészeket is. Egy legendás színésznőtől, egy nagyszerű embertől kell ma elbúcsúznunk. Nyugodjon békében!

Pelsőczy Réka színésznő társulata, a Katona József Színház bejegyzését megosztva emlékezett a legendás színművészre.

Máthé Erzsi. Hálás vagyok, hogy ismerhettem. Nyugodjék békében.

(Borítókép: Máthé Erzsi 2014. szeptember 10-én. Fotó: Zih Zsolt / MTI)