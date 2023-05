Olcsóbb ételek, kevesebb por: startra kész a Sziget

A Sziget Fesztivál hagyományos, éves sajtótájékoztatóját a fesztivál fő szervezője, Kádár Tamás felelevenítette, mennyire nehéz volt két év kihagyás után újra beindítani a rendezvényt, idén viszont sikerült visszaállniuk a megszokott pályára, amit a folyamatos fejlődés jellemez.

„A Sziget a kezdetek óta folyamatosan szépült, fejlődött, évről évre különböző területeken hozott újításokat. Azonban – a két év kihagyás után – tavaly már annak is örültünk, hogy sikerült túlélni a sokakat el is lehetetlenítő, több fronton támadó nehézségeket. Idén azonban újra fejlődési pályára állunk, ami számos területen markánsan érzékelhető lesz” – nyomatékosította a szakember. Kádár kiemelte, hogy

idén lényegesen látványosabb lesz a Sziget, több helyszín új dizájnt kap, és a hang- és fénytechnikájuk is fejlődik.

Visszatér például a rendkívül népszerű és nemzetközi szinten is egyedi Art Of Freedom, lenyűgöző alkotásaival, látványos térinstallációk vizuális erejével színesítve a Sziget izgalmas világát. A fesztivál immár ikonikusnak számító K-hídján 2022-ben felújítási munkákat végeztek, de idén már remélhetőleg lesz rá lehetőség, hogy a fővárossal egyeztetve, újra díszbe boruljon a Szabadság Szigetére vezető híd.

Jelentős fejlesztés az is, hogy idén a vendégterekből eltűnnek a mobil WC-k, helyüket vízöblítéses konténerblokkok veszik át. Ezek a blokkok nem csupán funkciójukban nyújtanak magasabb szintű kényelmi szolgáltatást, de látványvilágukban is illeszkednek majd a Sziget színes forgatagába.

Normál áron is lehet étkezni majd

A vendéglátás terén is új arcát mutatja a fesztivál. Kádár elmondta, hogy a rendezvény területén kialakított blokkokban, ún. food courtokban nagy hangsúlyt fektetnek majd a kényelmi szolgáltatásokra is. A gazdag hazai kínálat mellett – a hagyományos „fesztiválételeken” túl – a Sziget partnerei lesznek ismert és kedvelt éttermek és büfék is – bővül a nemzetközi kínálat, és a speciális étrendet követők is elérhetik a nekik megfelelő ételeket.

A fő szervező kiemelte: úgy határozták meg az árakat, hogy

a fesztivál nem lehet drágább a fővárosban megtalálható hasonló kínálatnál.

Mindemellett minden vendéglátóhely kínálatában lennie kell minimum egy ún. „budget food”-nak, amelynek maximalizált ára 2500 Ft lesz. A food courtok üzemeltetésében kiemelt szempont a fenntarthatóság is: a vendéglátósok ennek megfelelően használhatnak étkészletet, csomagolóanyagot, alapanyagot, és nagy figyelmet fordítanak az energiatakarékos megoldásokra és a hulladékgyűjtés módjára is.

Hadat üzentek a szálló pornak

Tovább folyik a fesztivál „zöldítése” más területeken is. Egyrészt minimalizálják a robbanómotoros közlekedési eszközök használatát, a legszükségesebb ilyen járműveken kívül a Szigeten dolgozók is csak elektromos vagy emberi erővel hajtott járművel közlekedhetnek. Kádár Tamás azt is hangsúlyozta: alapvetésük, hogy a különböző járművek a lehető legkisebb mértékben zavarják a fesztiválozókat, ennek érdekében idén egy új közlekedési tervet is készítettek a fesztiválra.

A környezetvédelemhez tartozik, hogy a III. kerülettel határos galériaerdő melletti részt – az ott lévő védett flóra miatt – idén is lezárják, igazodva a főváros és a WWF által végrehajtott természetvédelmi területté való átminősítéshez. Mindemellett a fesztiválélmény javítása érdekében a tavalyi, szokatlan szárazság miatti szálló pornak is hadat üzen a szervezőcsapat. Egyrészt már korábban visszazöldítették a Szigetet, a folyamatos locsolást „szürkevízzel”, azaz a Duna vizével oldják meg, és

egy új pormentesítő kezelést alkalmaznak a fesztivál teljes területén,

melynek lényege, hogy az eljárás a levegő páratartalmát felhasználva enyhén nedves réteget képez a talajon – ezzel megakadályozva, hogy por kerüljön a levegőbe.

A vendégélményt fokozzák a Szigeten kialakított VIP-helyszínek, amelyek idén is elérhetők a látogatók számára. A megvásárolható VIP-jegyek egyszerre 4 VIP-szektorba is belépést engednek, amiket a Nagyszínpad, a Mastercard FreeDome, a Ticketswap Colosseum és a Party Aréna mellett alakítanak ki. Szintén a vendégélményt javítják a Sziget területén kialakított, különböző szolgáltatásokat nyújtó kempingek. A két napnál hosszabb időre érkezők a Sziget engedélyezett területén felállíthatják a sátraikat, de aki ennél többre vágyik, azt várja a Siesta Kemping a Sziget északnyugati részén, ahonnan csak egy lépés a Sziget Beach by Tanqueray, illetve a bejárathoz közeli Park Kemping. A fesztivál keleti területén terül el a Sziget Ville, telepített szállásokkal, a Karaván Kempingbe pedig saját lakókocsikkal lehet érkezni. A Podpadopolis egy különleges kempingfalu, amely a hagyományos sátrak kiváló alternatívája, különböző szolgáltatásokkal. A Szigeten a legkülönbözőbb előretelepített szállások vehetők igénybe, amelyek mind remek alternatívát kínálnak a magunkkal hozott (és sokszor a fesztivál területén hagyott) sátrak helyett.

Gördülékeny be- és kijutás

Továbbra is a K-híd utáni belső területen lesz a Sziget bejárata, és megmarad a tavaly bevezetett beengedő rendszer, illetve a kiengedés menete, melynek okán gyorsabb és biztonságosabb a nagy koncertekre érkezők távozása. A fő szervező kiemelte: tavaly három telt házas vagy közel telt házas napjuk is volt, az akkor bevezetett rendszer pedig jól vizsgázott, így idén is ebben a rendszerben zajlik majd a látogatók beengedése, illetve kiléptetése a fesztiválról.

Fenntarthatóság és felelős alkoholfogyasztás

Az idei év egyik újdonsága a vendéglátás fenntarthatóságának fokozása – alapvető cél, hogy kisebb karbonlábnyom mellett elkészülő ételeket kínáljanak a vendéglátóhelyek. Ennek érdekében a szervezők kampányt indítottak a vendéglátósok körében, aminek következtében

a vendéglátó partnereik 80 százaléka legalább két vegetáriánus főételt fog kínálni, sőt 40 százalék feletti lesz a vörös húst egyáltalán nem kínáló partnerek aránya.

A kampány célja volt továbbá, hogy a vendéglátósok minél nagyobb arányban használjanak magyar élelmiszert. Bevezettek egy hét pontból álló fenntarthatósági kritériumrendszert is, amiből legalább két kritériumnak minden vendéglátósnak meg kell felelnie.

Tavaly a fesztivál teljes hulladékának 42 százalékát hasznosították újra, az idei cél, hogy ez a mennyiség legalább 50 százalék legyen. Tovább folyik a munka a kempingezés hulladéktermelésének visszaszorításáért is, gyűjtik a fesztiválozók ezzel kapcsolatos videóüzenetben tett ígéreteit; sőt idén már külön kempingrészt is biztosítanak azoknak, akik hulladékmentes környezetben szeretnék tölteni az időt, és ezért vállalják az elköteleződést.

Három új, nagy kapacitású ivóvízállomást telepítenek a fesztiválon, ahol hűtött csapvizet tölthetnek a kulacsaikba a látogatók, ezzel is csökkentve a PET-palackok számát, a DRINKiQ támogatásával.

A Diageo és a Sziget idén is közösen hívja fel a figyelmet a tudatos, felelős alkoholfogyasztás fontosságára a DRINKiQ alkoholedukációs programmal, amelynek üzeneteivel a Sziget alkalmazásában, a Fesztivál Túlélési Kalauzban, továbbá a helyszínen hat különböző dizájnnal, üzenettel ellátott repoharakon, és már az ívóvízpontokon is találkozhatnak a bulizók. A DRINKiQ.com oldalon egy kvíz mellett önértékelési tesztet és alkohollal kapcsolatos tényeket, hasznos információkat találhatnak a látogatók.

Amiről még fontos említést tenni, hogy idén – kísérleti jelleggel – külön karbonkompenzációs programot indítanak a fesztiválra repülővel érkezők számára. Az a cél, hogy pár éven belül a repülős utak nagy része kompenzálva legyen.

Világsztárok a Szigeten

Ahogy azt már megszokhattuk, egy csomó nemzetközi előadó, feltörekvő előadó és igazi világsztár is érkezik a rendezvényre. A nagy zenei helyszínekről, illetve a már majdnem teljes felhozatalról Csiszár Virág, a Sziget booking menedzsere számolt be a sajtótájékoztatón.

A Nagyszínpad fellépőit már korábban leleplezték – hét headliner szintű fellépőt is sikerült idén meghívni. Ők a Florence + the Machine, az Imagine Dragons, David Guetta, a Mumford & Sons, Lorde és Macklemore, a Sziget zárónapján pedig korunk egyik legnagyobb sztárja, az Oscar-, Golden Globe- és sokszoros Grammy-díjas Billie Eilish lép fel – először Magyarországon. Rajtuk kívül szintén a Nagyszínpadon lép a közönség elé Sam Fender, a Foals, Son Mieux, Yungblud és az Easy Life is. A részletes zenei programot a fesztivál honlapján lehet böngészni.

A hazai fellépők sem maradnak ki a sorból: tavaly olyan fellépőknek adtak helyet a Nagyszínpadon a szervezők, akik egyedi, máshol nem látható produkciókkal készültek a rendezvényre, akár lökést adva ezzel a zenészek nemzetközi karrierjének is. Ennek jegyében a Halott Pénz, a Carson Coma és Dzsudló mutatkozhat be a Sziget közönségének. Rajtuk kívül is lesznek persze hazai zenei fellépők a rendezvény más pontjain. Csak az úgynevezett „nagy” helyszíneken – a Nagyszínpad mellett az Arénában, a Colosseumban, a Freedome-ban – majd félszáz hazai zenei formációnak biztosítanak fellépési lehetőséget a szervezők.

A szervezők a tavalyi évhez hasonlóan idén is kiállnak az ukrán nép mellett, és szeretnék őket támogatásukról és együttérzésükről biztosítani. Ennek kifejezéseképp a Nagyszínpad egyik Love Revolution Special programja is őket helyezi előtérbe, de szinte minden színpadon találhatnak a látogatók ukrán fellépőket a fesztivál ideje alatt.

(Borítókép: Fesztiválozók a 28. Sziget Fesztivál negyedik napján az óbudai Hajógyári-szigeten, 2022. augusztus 13-án. Fotó: Mónus Márton / MTI)