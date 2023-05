Nem írják tovább George R. R. Martin Trónok harca spin-offját

George R. R. Martin amerikai író blogbejegyzésében reagált arra a hírre, hogy az Amerikai Forgatókönyvírók Céhe sztrájkot hirdetett a múlt héten. Közölte azt is, hogy a készülő Trónok harca spin-off-sorozat írói is fiókba tették tollaikat egy időre.

Mint megírtuk, a múlt héten jelentette be az Amerikai Forgatókönyvírók Céhe (WGA), hogy több ezer forgatókönyvíró kezd sztrájkba Hollywoodban, mert érdekképviseleti szervezeteiknek nem sikerült megegyeznie a filmstúdiókkal és streamingszolgáltatókkal.

A forgatókönyvírók azt akarják elérni, hogy a streaming iránt megnövekedett kereslet miatt nagyobb részesedést kapjanak a nyereségből. A szakszervezet szerint a szerzők már nem tudnak megélni fizetésükből.

A hírre reagálva George R. R. Martin, a Trónok harca fantáziavilágának megalkotója hétfői blogbejegyzésében arról írt, hogy teljes mértékben támogatja a sztrájkot meghirdető WGA-t, amelynek ő is tagja. Elmondta azt is, hogy a készülő Trónok harca spin-off-sorozat, az A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight írói is részt vesznek a tüntetéseken, így ők is fiókba tették a tollaikat egy időre – írja a Variety.

Nem tartózkodom Los Angelesben, így nem tudok részt venni a sztrájkon, mint 1988-ban, de szeretném jegyzőkönyvbe foglalni, hogy teljes mértékben és egyértelműen támogatom a céhet

– írta.

Felidézte azt is, hogy ő már az első, 1988-as sztrájkon is részt vett, amely 22 hétig tartott. Legutóbb pedig 2007–2008-ban kezdtek sztrájkba az írók, az 100 napos volt, ám Martin most arra számít, hogy a mostani hosszabb lesz. Hozzátette azt is, hogy még sohasem látta ennyire egységesnek a céhet.

Martin közölte, hogy a Sárkányok háza 2. évadát nem érinti a munkabeszüntetés, mivel annak forgatókönyve már hónapokkal ezelőtt elkészült. „Az írók elvégezték a munkájukat, a többi a rendezők, a szereplők és a stáb kezében van… és persze a sárkányokéban” – fogalmazott.

(Borítókép: George R. R. Martin 2023. március 7-én. Fotó: Mark Von Holden / Variety / Getty Images)