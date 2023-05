Eladó a sziget, ami többször is volt Agatha Christie történeteinek helyszíne

Ritkán válik eladóvá egy komplett sziget, főleg úgy, hogy azon több objektumot is automatikusan megkap az új tulajdonos, arról már nem is beszélve, hogy egy most eladóvá vált sziget ismert helyszín. Többek között a Tíz kicsi néger és a Nyaraló gyilkosok című krimi is ezen a szigeten játszódik.