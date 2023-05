A Karib-tenger kalózai egyik sztárja lesz a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál díszvendége

Geoffrey Rush ausztrál színész lesz a 22. alkalommal szervezendő kolozsvári Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) díszvendége – adta hírül a Színház Online.

A kolozsvári szemle idén Geoffrey Rush-t tünteti ki életműdíjjal. Az 1951-ben, Ausztráliában született színész, számos brit és hollywoodi alkotásból ismert.

Pályafutása során rengeteg különleges figurát formált meg, de színpadi szerepei miatt is ismert és elismert a szakmában; kapott Oscar-, BAFTA-,Golden Globe-, Primetime Emmy- és Tony-díjat. Geoffrey Rush a TIFF zárógáláján, június 17-én veszi át a szemle életműdíját.

Rush 1971-ben debütált hivatásos színpadi színészként, majd a Ragyogj! (1996) című életrajzi drámában tűnt ki először, mellyel férfi főszereplőként elnyerte első Oscar-díját. 1998-ban játszott a Szerelmes Shakespeare, az Elizabeth és A nyomorultak című filmekben.

A Szerelmes Shakespeare és a Sade márki játékai (2001) újabb két Oscar-jelölést hozott a színésznek. A szélesebb nézőközönség számára Hector Barbossa szerepe tette ismertté A Karib-tenger kalózai-filmsorozatban (2003–2017). A 2000-es évektől feltűnt még a Frida (2002), a Kegyetlen bánásmód (2003), a München (2005) és az Elizabeth: Az aranykor (2007) című filmekben. 2010-ben Lionel Logue beszédtanárt keltette életre a mozivásznon A király beszéde című történelmi filmdrámában, mellékszereplőként újabb Oscar- és Golden Globe-jelöléseket szerezve.

A Peter Sellers élete és halála (2004) című tévéfilmben a címszereplő megformálásáért Primetime Emmy-díjjal jutalmazták. 2017-ben Albert Einsteinként szerepelt a Géniusz című televíziós sorozatban, amivel újabb Emmyre jelölték.

A Ragyogj! című alkotást a színész jelenlétében vetítik a kolozsvári szemlén.

Azon, mindössze kilenc színész egyike a világon, akik megkapták a Triple Crown of Acting (a színjátszás hármas koronája) elnevezésű díjesőt, vagyis az Oscar-, Emmy- és Tony-díjat. Az erdélyi filmfesztivál idei kiadásának újdonságait Tudor Giurgiu fesztiváligazgató és Mihai Chirilov művészeti igazgató ismertette. Míg tavaly a háború, idén a szeretet a fő téma, ami egyszerre jelenti a film, illetve egymás szeretetét – írta az MTI.

Tudor Giurgiu elmondta, Geoffrey Rush szakmai műhelyt is vezetni fog Kolozsváron. A TIFF-re idén is két kategóriában – művészfilm és dokumentumfilm – válogattak be versenyfilmeket, utóbbi kategóriába főleg „hibrid”, azaz a dokumentumfilmes eszközöket a fikcióval ötvöző alkotások kerültek, többek között két román film is. A Transilvania-trófeáért versenybe szálló 12 nagyjátékfilmből tíz most debütál, és olyan komoly társadalmi kérdéseket boncolgat, mint az idegengyűlölet, prostitúció, migráció – hangzott el.

A versenyfilmek között idén nincs román alkotás. A szemle történetében először Moldovából is látható alkotás, emellett többek közt spanyol, dél-amerikai, iráni, közép- és észak-európai filmek lesznek versenyben. Az előző kiadástól eltérően idén sem orosz, sem ukrán film nem szerepel a programban. Külön kategóriában láthatók a skandináv filmek, de külön blokk tiszteleg Jean-Luc Godard és Sidney Lumet munkássága előtt is.

A fesztivál nyitófilmjét, a Northen Comfort című komédiát Hafsteinn Gunnar Sigurdsson izlandi rendező jelenlétében vetítik a Főtéren. Szintén a Főtéren lesz látható a restaurált Casablanca című film. A román filmnap rekordszámú alkotással bővelkedik, bár alacsonyabb a színvonal, mint más években – mondta Mihai Chirilov, a fesztivál művészeti igazgatója. A nagy érdeklődésre számot tartó filmek közül az Ilie Năstase román teniszcsillagról, illetve Arsenie Boca ortodox szerzetesről készült alkotásokat emelte ki. A fesztivál helyi filmesek számára kiírt versenyéről elhangzott: ez ugródeszka a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem diákjai számára, akik utána filmesként visszatérnek a TIFF-re, mint például Visky Ábel rendező.

A megszokott helyszínek mellett idén a frissen felújított Farkas utca is a fesztivál részévé válik, ahol családi és szabadidős programok lesznek. A művészeti múzeum udvara mellett a néprajzi múzeum udvarán is lesz vetítés, de megmarad helyszínként a válaszúti Bánffy-kastély is, ahol koncert is lesz.

A június 9-18. között zajló Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválon mintegy 200 filmet láthat a közönség. A filmszemlének a hagyományhoz híven magyar napja is lesz, ennek programját a későbbiekben ismertetik.

(Borítókép: Geoffrey Rush 2016. december 7-én. Fotó: Mark Metcalfe / Getty Images)