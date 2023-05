Rózsa György és Gálvölgyi János évtizedek óta barátok. A televíziós legenda most az Indexnek elmondta: nagyon fél, és nem akarja elveszíteni a barátját.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy Gálvölgyi Jánost intenzív osztályon kezelik, légzési nehézségekkel küzdött. A művészt családja szállította kórházba, mert hiába várták a mentőket. A 74 éves Kossuth-díjas színész nem kapott levegőt, félrebeszélt, lányai szállították kórházba.

Rózsa György és Gálvölgyi János hosszú évtizedek óta barátok. Rózsa György az Index megkeresésére elmondta: amikor szerdán elolvasta, hogy Gálvölgyi milyen állapotban van, azonnal felhívta a színművész lányát, Gálvölgyi Dorkát. De végül nem vele, hanem János vejével beszélt telefonon.

Első gondolatom az volt, hogy ma bemegyek hozzá. De megbeszéltük, hogy csak ma este fogom felhívni Dorkát, mert addig majdnem biztosan altatásban tartják Jánost. Remélem, hogy holnapra jobban lesz és előbb utóbb be tudok menni hozzá

– mondta lapunknak a műsorvezető.

Azt is elmondta: mélyen felháborította, hogy a mentőszolgálat nem ment ki azonnal a helyszínre. Ez azért is ijesztette meg, mert vele is megtörténhetne ugyanez, ha hasonló helyzetbe kerülne.

Nagyon félek, és nagyon szorítok azért, hogy ne legyen semmi komoly baja. Erős ember. Már sokfajta betegségből szerencsésen felállt, mindig ő győzött. Győztes típus. Remélem, most is így lesz

– fogalmazott Rózsa György. Megjegyezte azt is: az elmúlt időszakban több barátját elvesztette, semmiképp sem akarja, hogy most ismét megtörténjen.

Megrendítő történés

Rózsa György azt is elmondta: sajnálja, hogy barátjának olyan darabokból való szerepléseit kell lemondania, mint a Pintér Béla és Társulatában a MARSHAL FIFTY-SIX és Kaisers TV, Ungarn, valamint a Belvárosi Színházban játszott A hullaégető című előadások. Mindegyik abszolút főszerep, amelyekben bebizonyította, hogy nemcsak nagyszerű komikus, parodista, televíziós műsorok sztárja, hanem zseniális színész is – vélekedett Rózsa György.

Hozzáfűzte: el tudja képzelni, hogy a családot mennyire megrendítette a történés. Azt is elmondta, hogy a Gálvölgyi család évtizedek óta nagy szeretetben él. Tudja, hogy őket is megrázhatta a történés.

Közel lakunk egymáshoz, a két család jóban van egymással. János felesége olyan nekem, mintha a házi pszichológusom lenne. Amikor gondom van, átmegyek hozzájuk, meghallgat, beszélgetünk, és mindig megvigasztal, jó tanácsot ad. Remélem, hogy most saját magát is meg tudja vigasztalni. Remélem, hogy még sokáig igénybe tudom venni a vendégszeretetüket

– zárta gondolatait Rózsa György.

„Rám tette a telefont”

A színész lánya, Gálvölgyi Dorka korábban azt mondta, ekkor nagyon kétségbeesett, ezért emelt hangon válaszolt a mentőszolgálat diszpécserének.

Megpróbált az úriember beszélni velem, hogy hogy érzi magát az édesapám, de elmondtam neki, hogy nem értek hozzá, hiszen nem vagyok orvos, azt látom, hogy nem kap rendesen levegőt és félrebeszél. Valóban emelt hangon mondtam mindezt. Ekkor közölte, hogy velem nincs mit beszélnie, és rám tette a telefont

– mondta el a történtekről. Ezután több orvos ismerősükkel beszéltek, akik azt javasolták, hogy azonnal üljenek autóba, és ők vigyék kórházba a színészt.

Gyakorlatilag úgy hoztam át a városon, hogy mellettem ült az anyósülésen, és mi tartottuk két oldalról a nővéremmel vezetés közben, annyira rosszul érezte magát.

A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára vitték, mert ez volt a legközelebb. Ott azonnal az intenzív osztályra vitték az orvosok. A színész rosszullétének pontos okát egyelőre nem derítették ki.

A mentők közölték: a mentésirányítás megítélése szerint a színész a riasztáskor nem volt közvetlen életveszélyben, de vizsgálják, hogy ez szakmailag helyes döntés volt-e. A színészt napközben átszállították a Semmelweis Egyetem Klinikájára, ahol jelenleg is különböző vizsgálatoknak vetik alá. A friss információk szerint Gálvölgyi Jánost még mindig lélegeztetőgépen tartják.

(Borítókép: Rózsa György 2016. szeptember 21-én. Fotó: Zih Zsolt / MTI)