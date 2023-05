Ingyen buli is jár a színházjegyhez a jubileumi VéNégy Fesztiválon

A környező országok progresszív színházi műhelyei és a legizgalmasabb magyar alkotók is megjelennek a 10. VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozón június 22. és 25. között Nagymaroson. Az idei programsorozat egy látványos artista performansszal indul. A megnyitón a Fővárosi Nagycirkusz művésze sétál át a fesztivál felett kifeszített drótkötélen, jelképezve a különböző művészeti ágak, valamint a múlt és a jövő összetartozását. Az idei nyár egyik legnagyobb szabású kulturális programsorozatán a színházi előadások, koncertek, filmvetítések, képzőművészeti installációk mellett grandiózus utcaszínházi produkciók is helyet kaptak a 10. Színházi Olimpia részeként.

Javában zajlanak a Színházi Olimpia eseményei szerte az országban, a részt vevő fesztiválok közül az egyik legizgalmasabb programot a VéNégy Fesztivál rakta össze. A fesztiválon megvalósuló összművészeti összefogás egy több évtizedes vágy beteljesülése.

– emelte ki

a fesztivál sajtótájékoztatóján.

A nyitónapon a Feledi János-Oláh Dezső Vibratone Quartet: Esszencia című előadásán 15 magyar parasztdal hangzik el ütőhangszerre, bőgőre és zongorára készített adaptációban.

Másnap az Olomouci Morva Színház Vérnász című táncelőadásán Frederico Garcia Lorca prózában és versben írt szavai kelnek életre mozdulatok, zene, színek és árnyékok kíséretében.

A VéNégy visszatérő fellépője a világhírű Song of the Goat Theatre. A lengyel alternatív társulat egy különleges rock-opera performanszban értelmezi újra Szophoklész: Antigonéját a zene, a szavak, a kortárs tánc és a mozgás eszközeivel.

A zárónapon a Kassai Állami Színház táncszínházi előadása, a Milada Horáková látható Ondrej Šoth rendezésében.

A színház kulcsa mindent nyit

A korábbi évekhez hasonlóan a szervezők idén is fenntartják a színházjegy akciót:

Azok a nézőink, akik színházjegyet váltottak, az előadás megtekintése után ingyenesen látogathatják a többi programot, koncertet, valamint utcaszínházi produkciókat.

– emelte ki Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató.

A Színházi Olimpia részeként a fent említett előadásokon túl káprázatos utcaszínházi produkciókat élvezhet a közönség esténként.

A krakkói KTO Színház gólyalábasokkal, óriás-fantáziaképekkel és látványos pirotechnikai elemekkel idézi meg a gyermekkori álmokat, és még egy 1926-os Benz autót is begördítenek Nagymarosra.

A cseh V.O.S.A Színház egy 5 méter magas, 8 méter hosszú és 350 kg súlyú fém oroszlánnal érkezik. Az álmok titkos kertjében óriásbábok, világító virágok, medúzák segítségével mutatják be az élő tűz birodalmát.

Szlovákia első kortárs cirkuszi formációja, a Younák Cirkusz a legendás betyár, Juraj Jánošík legendáját hozza el.

A V4-es produkciókon túl is érkeznek színházi formációk Nagymarosra. Ukrajnából jön el a Lembergi Voszkreszennij Akadémiai Színház

látványos, mégis költői víziója az ukrán nép függetlenségért vívott örökös harcát mutatja be.

Az előadás a sok vihart megélt nemzet történelméről mesél Tarasz Sevcsenko író, költő sorsán keresztül. A kreatív produkció mozgó gépszerkezeteket, égő díszletelemeket és pirotechnikai effekteket is felvonultat.

Kaleidoszkóppal a magány ellen

A kultúra mint olyan Isten kaleidoszkópja. A VéNégy Fesztivál maga is egy kaleidoszkóp, számos programjával és közösségteremtő erejével olyan energiákat mozgósít, ad, amelyek hosszú távon is éreztetik hatásukat, az elmagányosodás elleni gyógyírként szolgálnak

– fogalmazott Szentmártoni János, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára.

A nagymarosi kaleidoszkóp egyik látványos eleme lehet az a meghökkentően valósághű virtuális élmény is, ami minden nap 14 és 18 óra között a VR színházi sátorban várja a nézőket. A különleges technikájú vetítések közönsége ellátogathat Tadeusz Kantor Gimnázium című filmjének elhagyatott tornatermébe, elmerülhet a víz alatti világban a legendás „lengyel Titanic”, az MS Piłsudski elsüllyedt roncsai nyomán, felléphet a világhírű Cirque de Soleil társulattal, vagy a Space Explorers résztvevőjeként eljuthat a nemzetközi űrállomásra.

Lesz tánc!

A hazai könnyűzene élvonala is megjelenik a Dunakanyarban. Ott lesz az Analog Balaton, a Bagossy Brothers Company, a Belga, Beton.Hofi, a Blahalouisiana, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, Dzsúdló, a Halott Pénz és az Elefánt. A line-up-ot színesíti még Ajsa Luna, Bérczesi Robi és Frenk duója, Co Lee, Dánielfy, Gyuris, OIEE, valamint Saya Noé.

A Hangfoglaló Programban résztvevő ifjú tehetségek is helyet kaptak, köztük aZorka, aki a fesztivál sajtótájékoztatóján is ízelítőt adott műsorából.

A fesztivál külföldi sztárfellépője a holland énekesnő, KOVACS lesz. KOVACS napjaink egyik legnagyobb souldívája, aki 2016-os magyarországi fellépése óta először tér vissza hazánkba. Szintén Hollandiából érkezik a Kraak & Smaak is. Színpadra lép a cseh Kill The Dandies!, az osztrák Cari Cari, a lengyel Ina West, valamint a szlovák duó, a Lash & Grey is.

Napközben VéNégy Ovi, játszóház és gyermekelőadások is várják a családokat, valamint idén is lesz lehetőség vezetett kenutúrákon a vízről megcsodálni a Dunakanyart.

Egyetemes művészet, fesztivál a fesztiválban

A fesztivál otthont ad az öt hazai művészeti egyetem: a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által közösen szervezett VéNégy Fesztivál és 5műVészeti Évzárónak. Az esemény házigazdája a Színház- és Filmművészeti Egyetem. Az összművészeti hallgatói kezdeményezés, az 5mű műsorának részeként színházi produkciók, komolyzenei és jazzkoncertek, valamint táncelőadások szerepelnek a programban. Az egyetemi tanárok előadásai mellett filmvetítések, képzőművészeti kiállítás, reggeli jóga és táncház is várja az érdeklődőket.

Dr. Szarka Gábor, a Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárja hangsúlyozta, hatalmas előrelépés, hogy a magyar felsőoktatás öt meghatározó művészeti képzéssel foglalkozó szereplője együttműködik a VéNégy Fesztiválon. Számára is nagy öröm és büszkeség, hogy a hallgatók önállóan állították össze a szakmai programokat. A kancellár kiemelte, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem továbbra is támogatja a hallgatókat a közös munkában.

A fesztiválra jelenleg 12 000 Ft-ért váltható napijegy. A kedvező árú négynapos bérlet még elérhető a készlet erejéig, 25 000 Ft-ért.

(A cikk a 2023. június 22-25.-között Nagymaroson zajló VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó támogatásával készült. További információk a fesztivál honlapján.)

(Borítókép: VéNégy Fesztivál)