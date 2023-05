Egy mentésirányító szerint Gálvölgyi János esetéből ismertsége miatt lett ügy

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Gálvölgyi János Kossuth-díjas színművész május 10-én szerdán rosszul lett, légzési nehézségekkel küzdött, ezért családja kórházba vitte , ahol lélegeztetőgépre került . A család közleménye szerint Gálvölgyi állapota súlyos, de stabil.

Nemrég az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál is elismerte, a mentőszolgálat saját, belső vizsgálata szerint hibázott a mentésirányító. Azóta pedig már Samu Attila, a Belügyminisztérium sajtófőnöke azt is elmondta, hogy ellenőrzést kért Pintér Sándor belügyminiszter is.

Pintér Sándor „kérte fel tárcája belső ellenőrzési főosztályát, hogy visszamenőleg is nézzék át a központi mentőirányító csoporthoz érkező hívások esetlapjait, és foglaljanak állást, indokolt-e a mentésirányítók továbbképzése, érzékenyítése”.

Egy tapasztalt mentésirányító úgy gondolja, ebből az esetből nem lenne ügy, ha nem egy országosan ismert és népszerű személyről lenne szó. Mint fogalmazott:

Szerintem nem. Úgy gondolom hogy a nagy nyilvánosság, a sajtóhírek rásegítettek erre a vizsgálatra

Illés István szerint a mentésirányítókra óriási nyomás nehezedik, és sajnos az sem zárható ki ma Magyarországon, hogy egy beteg azért hal meg, mert nem tudnak hozzá időben mentőt küldeni.

Benne van a pakliban, igen, de természetesen mindig megpróbálják a legsürgősebb eseteket prioritásként kezelni. De mondom még egyszer: ha egyszer nincs szabad mentőegység akkor nem lehetséges az, hogy azonnal, vagy megfelelő időben odaérjen

– fogalmazott a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke az ATV Híradónak.

A mentőszolgálat egyébként azt tanácsolja, súlyos esetben ne induljanak kórházba önállóan, hanem inkább telefonáljanak újra.

Aki pedig nem tud ügyvédet fogadni egy olyan esetben, ahol véleménye szerint hibáztak és ebből egészségkárosodás következett be, ott az állam a számára betegjogi képviselő segítségét biztosítja, az elérhetőségeket az ijsz.hu weboldalon találhatja meg.