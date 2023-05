Újabb színházi díjat tesznek gendersemlegessé, erre itthon még nincsenek felkészülve

Első alkalommal az 1949–1950-es évad teljesítményeiért adták át az Outer Critics Circle díjat, amellyel a New York-i színházi szcéna legjobbjait ismerik el a kritikusok. Ez volt az első olyan nagy presztízsű egyesült államokbeli színházi díj, amelynek grémiuma 2023 januárjában jelezte: amellett, hogy külön díjazza a Broadway- és az off-Broadway-produkciókat, az integritás és az inkluzivitás jegyében gendersemleges előadói kategóriákat hirdet – olvasható a kultura.hu oldalán.

A napokban követték őket az eggyel szélesebben merítő, egészen az off-off-Broadwayig kitekintő, azaz New York bulvár- és művészszínházi produkcióinak és alkotóinak teljes spektrumát díjazó – színikritikusok és színházi újságírók által megítélt, idén 67. alkalommal kiosztott – Drama Desk színházi díj szervezői, írja a Broadwaynews.com.

A filmes és televíziós teljesítményeket díjazó MTV Movie & TV Awards 2017-ben, a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) és a független filmeket elismerő, az Oscar-díjak esetében is jó iránytűnek tekinthető amerikai Gotham Awards 2021-ben, a Film Independent's Spirit Awards 2022-ben, a Canadian Screen Awards pedig idén szüntette meg a férfi és női alakítások díjait, és vonta össze egyetlen, a legjobb színészi alakításokat elismerő kategóriává.

A Színházi Kritikusok Céhe idén 44. alkalommal adja át a Színikritikusok Díját – mint azt már nyilvánosságra hozták, az életműdíjat Ecsedi Erzsébet színművész kapja. A kulturális portál megkeresésére elmondták, hogy tervezik-e a jelenlegi legjobb női és férfi főszereplő, illetve a legjobb női és férfi epizódszereplő kategóriákat semlegessé tenni. Az elnökség nevében Kovács Bálint válaszolt: a Színházi Kritikusok Céhe az elmúlt fél évet azzal töltötte, hogy több munkacsoport is a Színikritikusok Díja revíziójának lehetőségét vitatta meg, de a felmerült változtatási lehetőségek között nem szerepelt az előadói kategóriák gendersemlegessé tétele.

Úgy gondoljuk, hogy amennyiben a hazai színházi viszonyok megkívánják majd, hogy felkészüljünk a férfi és női öndefiníciót magáénak nem valló alkotók díjazására, erre mindenképp kitalálunk valamilyen, a lehetséges jelöltek számára is elfogadható megoldást, hiszen a Színházi Kritikusok Céhe számára a legfontosabb természetesen épp a díjazottak előtti tisztelgés, és ennek nyilvánvalóan a díjazottat semmilyen nehéz helyzetbe nem hozó módon kell történnie. Jelenleg azonban még nem szembesültünk ezzel a kérdéssel.

Hozzátette: azt viszont nem gondolják, hogy akár a nőknek, akár a férfiaknak, akár a nemi egyenlőség fogalmának kedveznének azzal, ha a jövőben összevonnánk a kategóriákat, és így kevesebb, ezekben a kategóriákban fele annyi díjat tudnánk kiadni.

A nagyszerű teljesítmények sokasága szerencsére így is mindig nehéz helyzet elé állítja a díjról szavazó kritikusokat, és önmagában is értéknek tartjuk, hogy egy-egy kategóriában két művészt is el tudunk ismerni