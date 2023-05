Soha nem költött reklámokra, mégis mindenki őt akarja

A fiatal médiaszakember élete teljesen új fordulatot vett, hiszen legutóbbi beszélgetésünk óta saját menedzsmentet alapított. Habár a televíziózás felől néhány éve az influenszerkedés felé fordult Martin ma már inkább menedzserként, mint tartalomgyártóként dolgozik, nem hagyott fel az utóbbi elfoglaltsággal sem. Máig posztol, azt pedig örömmel teszi: platformjain megosztja az együttműködéseket, hogy éppen kivel forgat vagy dolgozik együtt, még akkor is, ha a hangsúly kicsit átkerült a menedzsmentre.

Gimnazistaként mindig arról álmodoztam, hogy nagy előadókkal dolgozhassak együtt, de ez szinte lehetetlen volt akkoriban, hiszen hogyan vehettem volna fel a kapcsolatot diákként ezekkel a hírességekkel? Ha rájuk írtam volna azzal, hogy »Szia, lehetek a menedzsered?«, akkor jobb esetben azt mondják, hogy nem, rosszabb esetben nem is olvassák el a levelem

– emlékszik vissza.

Martin menedzsmentjének első influenszere a TikTokon roppant népszerű Kovács Ricsi volt, akivel már több mint két éve dolgoznak együtt. Martin számára a brand a legfontosabb. Mint mondja, vállalkozásának híre szájról szájra terjedt, a mai napig egyetlen fillért sem költött online hirdetésekre és cégének reklámozására. Mivel az ő menedzsmentjéhez tartozik tucatnyi népszerű magyar influenszer, a csapat pedig egyre bővül, Martin szakértelmét és szolgáltatásainak hatékonyságát kár vitatni.

Hamarosan elindul az „influencer inkubátor” programja is, amivel fiatal tehetségeket emel ki, sőt emellett még egy tehetségprogram létrehozása is megfordult a fejében, amely olyan fiatalokra fókuszálna, akik influenszerek szeretnének lenni, mindenképp valami értéket adnának át kortársaiknak ezen „szakmán” keresztül, de nem tudják, hogyan induljanak el ezen a pályán.

A Z-generáció (fiatalabb tagjai) minden bizonnyal ismerik azokat az influenszereket, akiket Martin menedzsel:

Kovács Richárd,

Komjáthi Csaba,

Lakatos Lara,

Varga Noni,

Radics Zsombor,

Gönczi Aliz,

Sáfár Ani,

Nagy Beni,

Gáspár Virág és

Juhász Bálint is Zsóri Martin mentoráltja.

Annak ellenére, hogy az influenszer életmód a fiatalok szemében vonzó, egyre több az idősebb véleményvezér. Martin nem szeretne korhatárt húzni, ő is dolgozott már olyan kampányon, ahol egy édesanya gyártotta a videós tartalmakat. Ő maga nem ért egyet a marketingszakértőkkel, akik szerint a TikTok kimondottan a fiatalok platformja.

Folyamatos növekedés

Felmerülhet a kérdés, mennyire könnyű vagy nehéz egy ekkora csapatot menedzselni, hiszen mégiscsak külön karakterekről, önálló személyiségekről beszélünk, akik más-más tartalmat gyártanak. A szakember úgy fogalmaz, olyan ez, mint egy tévéműsor, amelyben tizenöt karakter is lehet, mégis működik a produkció. Ugyanez van érvényben egy cégcsoportnál vagy munkahelyen is. Mindenki különböző szektorokért felel, mindenkinek megvan a saját karaktere.

Három-négy influenszerrel kezdtem a menedzserkedést. Nem titok, hogy most már segítséget kell bevonnom, de egy szakmailag elismert csapattal dolgozhatok itthon, illetve most már a külföldi piacon is ott vagyunk, nemzetközi influenszerekkel működünk együtt

– vallja, hozzátéve, hogy csapatával európai szinten egyedülálló módon a mesterséges intelligenciát is bevonják a munkába, például jelenetek megtervezését bízzák az AI-re.

„Érdekes, hogy ami nálunk normálisnak számít, az külföldön teljesen máshogy néz ki. Vannak olyan nemzetközi koncepciók, amelyek itthon nem működnek, mert mi, magyarok teljesen máshogy látjuk a dolgokat. Most például csehekkel és németekkel dolgozunk együtt. Náluk már van olyan influenszer, aki gyakorlatilag két hónap alatt megkeresi egy kisebb lakás árát. Nyilván nagyobb követőbázisról beszélünk, tehát ott sokkal magasabbak az árak is, illetve az sem utolsó szempont, hogy ki melyik márkával dolgozik együtt. Szerintem azonban az ekkora felhajtás nem jó, meg kell maradni a realitás talaján. Rossz, ha valaki túlárazza magát. Egy luxusmárka boltjába sem járnak be ugyanazok naponta vásárolni: ugyan ez érvényes az influenszerpiacara is”.

Üzletpolitikájának fontos része, hogy elítéli az ügynökségek közötti rivalizálást, ezt pedig a mentoráltjaiba is „beleneveli”: vallja, hogy egymást kell segíteni, hiszen akkor mindkét fél pozitívan jön ki a kampányból. Martin és influenszerei ezért nem mennek bele olyan együttműködésbe vagy tévéműsorba, ahol tudják, hogy akár egyéni, akár csapatszintű civakodás lehet a történet vége.

„Nagyon fontos fenntartani a jó kapcsolatot a többi ügynökséggel. Ha kicsit bonyolultabb partnerrel vagy influenszerrel dolgozunk együtt, előtte mindig leülünk átbeszélni a dolgokat, ha kell, többször is, és igyekszünk közös nevezőre jutni” – mondja a szakember.

Telefonon és tévében kezdte

Bár fontosnak tartja a személyes kapcsolattartás, Martin legelső üzletei mind telefonon köttettek. Elmondása szerint ez nehezített pálya, hiszen hanghívásban kellett eladnia egy terméket vagy influenszerkampányt, miközben azt sem tudta, mi fán terem az influenszer-marketing.

Na, ez van most a TikTokkal meg az Instával is. Úgy látom, egyre többen hirdetnek már ezeken a platformokon. Évente kb. tizenöt-húszmillió forintot hirdet egy közép- vagy nagyvállalkozás influenszer-marketingre, de ma már a legkisebb vállalkozás is szán erre kb. négymillió forintot. Rájöttek arra az emberek, amit én már évekkel ezelőtt mondtam: azért jó, ha online hirdetnek, mert a tévés hirdetéseket nem tudják olyan specifikusan mérni, míg az online hirdetéseknél minden adat a rendelkezésünkre áll. Ha valaki reklámozott egy hajsampont, még azt is látjuk, mennyi a bevétel

– emeli ki.

És hogy mennyiben más influenszerként és menedzserként működni? Nos, az üzletben sokkal nagyobb döntéseket kell hozni, muszáj komolyabban venni az anyagi szempontokat, mint véleményvezérként. Habár influenszerként az ember a köztudatban létezik, az üzleti életben sokszor kétszer akkora a mondandó súlya. Mindkét szakma felelősséggel jár, egy influenszer is értéket teremt, erőteljesen hat a társadalomra, hiszen több százezren, millióan nézik meg a posztjait.

Martin először a televíziós világban kezdett mozgolódni, később nyergelt csak át a közösségi médiára. Ma már több általa menedzselt influenszer is megfordult a tévében. A közösségi médiában teljesen más szerepelni, mint a képernyőkön, és

Martin szerint a tévés szakemberek eleinte nem gondolták komolyan, hogy a TikTokon vagy Instagramon népszerű véleményvezérek a televízióban is eladhatók lennének, pláne, hogy teljesen más a (cél)közönösége a két médiumnak.

Kezd azonban felébredni a televízió: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a tehetségkutatók zsűrije, ahol már olyan újgenerációs, fiatalos előadókat és influenszereket helyeznek a központba, akik a digitális térben lettek népszerűek, vagy annak segítségével törtek előre. Ehhez kellett egy kis idő, de rájöttek a televíziós szakemberek is, hogy ezt a hatalmas rajongói tábort talán át tudják csalni a televíziók képernyőjére is.

Manapság a fiatalok nem igazán tévéznek. Ha esetleg egy általuk ismert influenszer fordul meg a televízióban, akkor rövid jeleneteket osztanak meg a TikTokon a műsorból, de ennyi. Éppen azért streamelnek ma már a legnagyobb csatornák, hogy visszanézhetők legyenek ezek a tartalmak. Martin csapata egyébként pozitívan éli meg a televíziós szerepléseket, a legtöbben a jövőben is szeretnének hasonló munkákat vállalni.

A laikus azt hinné, már nem sok van hátra, hamarosan összeomlik a TikTok- és az Instagram-alapú influenszerkedés, hiszen egy iszonyatosan telített piacról, a mai tizenévesek szemében kimondottan vonzó szakmáról van szó. Zsóri Martin szerint azonban – az online marketing elterjedésének hála – még évekig működhet a TikTok és vele együtt az influenszer szakma is. Tény, hogy naponta tűnnek fel új arcok, ami hamar zavaró lehet a befogadóknak, de a cégek csak hiteles és eredeti alkotókkal dolgoznak együtt. A szakember szerint felesleges aggódni, hiszen ha meg is szűnnek ezek a platformok, szinte azonnal feltűnik majd egy új, amely futótűzként terjed az online térben.