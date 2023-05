Gálvölgyi János Kossuth-díjas színművész május 10-én szerdán rosszul lett, légzési nehézségekkel küzdött, ezért családja kórházba vitte, ahol lélegeztetőgépre került. A család közleményében arról tájékoztatott, hogy a színész állapota súlyos, de stabil.

Nemrég az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál is elismerte, a mentőszolgálat saját belső vizsgálata szerint hibázott a mentésirányító. Azóta pedig már Samu Attila, a Belügyminisztérium sajtófőnöke azt is elmondta, hogy ellenőrzést kért Pintér Sándor belügyminiszter is.

Pintér Sándor „kérte fel tárcája belső ellenőrzési főosztályát, hogy visszamenőleg is nézzék át a központi mentőirányító csoporthoz érkező hívások esetlapjait, és foglaljanak állást, indokolt-e a mentésirányítók továbbképzése, érzékenyítése”.

Az esetről egy tapasztalt mentésirányító is elmondta a véleményét. Szerinte ebből nem lett volna ügy, ha nem egy országosan ismert és népszerű személyről lenne szó.

Gálvölgyi János állapota változatlan

Az ATV Híradójának Kövesdi Péter újságíró, Gálvölgyi János veje arról beszélt, hogy a színművész állapota napok óta változatlan. Kövesdi egyébként egy cikkben kifejtette véleményét az ügyről, amelyben többek között a család jóbarátjától, egy bizonyos K.-tól is idézett, aki így reagált arra, amikor meghallotta, mi történt:

Hülyék vagytok: azt kellett volna mondani, hogy eszméletlen, és megkezdtétek az újraélesztést.

Rendkívül alacsony a mentősök bére

Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke emlékeztetett, a mentősök bére a feladataikhoz képest rendkívül alacsony.

Ebből az adódik, hogy az itt dolgozók nagyon sok többletmunkát vállalnak, ez arányosan rontja az ő ítélőképességüket, hogy egy adott helyzetben a megfelelő módon tudnak-e döntéseket hozni, ha túlságosan fáradtak, nem pihentek eleget. És ez nagyon jellemző

– tette hozzá Soós, aki szerint fontos lenne, hogy ne egy, hanem több személy döntsön az adott helyzetről.

Általános problémáról van szó

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő úgy véli, általános problémáról van szó. Mint mondta, a legfontosabb az, hogy az ilyen helyzetekből tanuljon a rendszer.

Itt előkerül egy bűnbak, aki elképzelhető, hogy hibázott. Az, hogy ő hibázott, illetve, hogy a rendszer engedte, hogy hibázzon, az már egy sokkal magasabb rendű szervezetlenségre utal

– mondta a szakértő.

(Borítókép: Gálvölgyi János. Fotó: Kaszás Tamás / Index)