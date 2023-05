Kate Winslet a lányával aratott győzelmet a BAFTA-n

Vasárnap este átadták a BAFTA-díjakat. Az egyik legrangosabb televíziós díjátadó győztesei között volt Kate Winslet, Sharon Horgan és Ben Whishaw is.

Kate Winslet a legjobb női főszereplőnek járó díjat nyerte el az I Am Ruth című filmben nyújtott alakításáért. A filmben egyébként a színésznő lánya, Mia Threapleton is szerepelt. Ám nemcsak a színésznő, de maga a műsor is nyert.

Anya és lánya együtt vették át a legjobb televíziós drámának járó szobrot.

„Ezt együtt értük el, kicsim” – mondta Winslet, amikor átvette a legjobb női főszereplőnek díjat, majd hozzátette:

Voltak napok, amikor kínszenvedés volt [Threapleton] számára, hogy ennyire mélyre ássa magát a szerepben; teljesen elállt tőle a lélegzetem.

Az I Am Ruth, a Channel 4-on debütáló sorozat egy szívszorító dráma, amely egy anya és tinédzser lánya közötti kapcsolatot vizsgálja. A két nő súlyos mentális problémákkal küzd a közösségi média korában.

