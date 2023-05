Ez lehet Enyedi Ildikó következő nagy dobása

Martin Scorsese új filmjét (Killers of the Flower Moon) is bemutatják a 2023. május 16-27-ig tartó 76. cannes-i filmfesztiválon, amelynek főszerepeit Leonardo DiCaprio és Robert de Niro alakítja. Enyedi Ildikó lesz a seregszemle hivatalos programjában versenyző rövidfilmek és a filmfőiskolák legjobbjait felvonultató Cinef válogatás közös nemzetközi zsűrijének elnöke.