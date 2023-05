Vágó István özvegye elárulta, miben halt meg a híres műsorvezető

Vágó István április végén halt meg, a gyászhírt április 29-én reggel jelentették be. Barátai, közeli ismerősei sem tudták, hogy mi okozhatta a tragédiát, mivel a halála előtti napokban semmilyen előjele nem volt a bajnak, és több rendezvényen is részt vett. Az ismert műsorvezető temetése csütörtökön lesz.

A műsorvezető özvegye most, a tragédia óta először nyilatkozott a sajtónak. Vágó Judit azt mondta a Kiskegyednek: „Engem is cunamiként ért a halála. Pár napja vagyok csak összeszedettebb, az első napokban a saját testvéremmel sem tudtam beszélni, nem volt erőm.” Ezután részletezte, hogy pontosan miként történt a tragédia:

„Most már fel tudom eleveníteni azt a szörnyű estét is. A halála előtt, még este tíz órakor is itthonról internetezett, Facebookon levelezett az ismerőseivel, barátaival. Majd csak annyit mondott, hogy fáj valamije, és hirtelen elvágódott…”

„Én onnantól sokkos állapotba kerültem. Még soha életemben nem hívtam a mentőket, de valahogy eszembe jutott a 112. Beszélni viszont nem nagyon tudtam, először nem tudtam megmondani a saját címünket sem. Ha nem egy olyan diszpécser van a vonal másik végén, aki nyugtat, aki azt mondogatja, hogy vegyek mély levegőt és mondjam el, hol lakunk, akkor lehet, hogy én is összeestem volna” – fogalmazott Vágó Judit a Kiskegyednek.

Az özvegy azt is elmondta: „Semmilyen betegségéről nem tudtunk, de már több mint hat hete köhögött, ezért sokat könyörögtem neki, hogy menjünk el kardiológushoz, menjünk el tüdőszűrésre. Ezek a vizsgálatok a halála előtt megtörténtek: kardiológusnál másfél héttel, tüdőszűrésen négy nappal előtte voltunk, és minden eredmény negatív volt.”

Szív-CT-n is voltunk, egy barátnő orvosunk azt mondta, hogy szép szíve van Istvánnak és a korához képest minimális a meszesedés, az szóra sem érdemes. Férjem persze ezt a vizsgálatok után mondogatta is nekem: »Nyuszikám, olyan szép szívem van…«. Még most is hallom a hangját, ahogy ezt mondja