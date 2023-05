Kemény munkával ma már egy táncos vagy akár egy autótervező is lehet doktor

Negyedszázados a MOME szellemi műhelye, a Doktori Iskola. A jubileum alkalmából interaktív kiállítás nyílt az egyetem campusán, amit mi is megnéztünk. A kiállítás nemcsak azok számára lehet érdekes, akik valaha a MOME szárnyai alatt kutattak, azoknak is, akik szeretnének tudományos pályára menni. De akár akkor is érdekes lehet, ha korábban még sosem gondolkodtak ilyen jövőn. A kiállítás megálmodóival és a Doktori Iskola vezetőjével is beszélgettünk.