A Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál a budapesti filmes élet meghatározó eseménye. A fesztivál elsődleges célja a legújabb magyar és külföldi rövidfilmek bemutatása, valamint egy olyan szakmai fórum felépítése, ahol a visszajelzésre és párbeszédre vágyó alkotók egy nagyobb közönség előtt mutathatják meg filmjeiket. A vetítések rendre telt házasak, és jelentős szakmai és sajtóvisszhangot keltenek.

A Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon tartott világpremier után Magyarországon a Friss Húson mutatkozik be Buda Flóra Anna 27 című kisfilmje, amely az Annecyi Nemzetközi Animációs Filmfesztivál versenyprogramjában is megméretteti majd magát. A film főszereplője a huszonhét éves Aliz, aki még a szüleivel él. Születésnapján egy átmulatott éjszaka során tudatosul benne, hogy ideje búcsút mondani az illúzióknak és megélni az őt körülvevő valóságot. Buda Flóra Anna előző filmjével, az Entrópiával díjat nyert a Berlinalén. A 27 című kisfilm tervét 2021-ben a Friss Hús pitchfórumán mutatta be – közölték a szervezők az MTI-vel.



A fesztivál magyar versenyfilmes programjában szerepel számos nemzetközileg is elismert alkotás. Ilyen Mira Zénó rendező Fox Tossing című diplomafilmje, amely Annecyba kapott meghívást, így a magyar közönség még a nemzetközi premier előtt láthatja. Erhardt Domonkos a 73. Berlinale Generation programjában szerepelt a Szemem sarka című filmjével, de Szelestey Biankának a tavalyi cannes-i filmfesztiválon bemutatkozott új filmje, a Pragma is látható lesz Budapesten.





Sztárparádé a filmvásznon

A magyar színészek között látni lehet majd Gubík Ágnest a Mária Terézia szül című filmben, Gazsó Györgyöt, Keresztes Tamást és Trill Zsoltot A Kis Hatalmasokban, a Csókot kaptam az ördögtőlben Molnár Piroska tűnik fel egy cigány asszony szerepében, Kováts Adél pedig egy tizenéves lányait egyedül nevelő anyát alakít majd az Affrikáta című filmben.

A Dub Hard: Keményre hangolva, avagy a Pannónia Szinkronstúdió kirablásának kegyetlen és igaz története című filmben Kautzky Armand és Harsányi Gábor lesz látható, a Ki mint veti ágyát című drámában pedig Hegyi Barbara és Szőke Abigél alakítanak anya-lánya párost. Kurta Niké a horvátországi nyaralásról szóló Caravanban alakítja a főszerepet, míg Ónodi Eszter, Nagypál Gábor, Vilmányi Benett és Patkós Márton az extrém ambíciókról szóló Sátán című filmben tűnik majd fel. A Vigyél el című filmben Döbrösi Laura, Török-Illyés Orsolya és Nagy Katica alakítását láthatja majd a közönség.

A XI. Friss Hús vetítéseire már kaphatók a jegyek a Puskin mozi jegypénztárában és honlapján, valamint a Tixa oldalán.