Gubik Petra: Ez olyan tündérmese, amiben az emberek szeretnek hinni

Elgondolkoztató az, amit Gubik Petra önmagáról mond. Merthogy a Sunday Brunch asztalánál így fogalmaz:

Mondhatjuk, hogy a semmiből érkeztem.

Ezt persze nem arra érti, hogy a hely, Kisvárda, ahol született semmi volna. A teátrum, a Békéscsabai Jókai Színház, ahol színésznő lett homályos lenne. Vagy a főváros összes színpada, ahol országosan ismert lett volna, üres; s hogy a televízió, amelyik híressé tette azzal, hogy elhozta TV2 Sztárban Sztár énekes vetélkedőműsorának első helyezését, arctalan.

Gubik Petra inkább arra érti ezt, hogy ha valamit el akarsz érni, azért dolgozni is kell. Muszáj. S ha vannak lehetőségeid, azokat ragadd meg. Ám ha megragadtad, állj bele ezerrel.

Gubik Petra azt is mondja, hogy kívülről nézve talán úgy tűnik, hogy egy televíziós zenés vetélkedő elegendő ahhoz, hogy az utcán felismerjék. Szerinte már nagyot változott a világ, de a művészek élete mégis csak olyan, hogy megvilágításban telnek a napjaik. Ami azonban a közösségi médiát illeti, ott nagyon is érezhető, hogy ha eddig egy bejegyzésre öt lájk érkezett, manapság már 1500.

Ez, itt, Magyarország!

A színész-énekes arról is mesél, hogy a Sztárban Sztárra csak azért jelentkezett, mert úgy érezte, kihasználatlan energiái vannak, szakmai munkái minőségileg nem nagyon kötötték egyetlen színpadhoz is.

Impulzusokra vágyott, arra, hogy dobják be olyan helyzetekbe, amelyekben még nem járt – hiszen most fiatal. De azt is megjegyzi, hogy

Itt nincs hollywoodi csillogás, mégiscsak Magyarországon vagyunk.

A küzdelem, amely a szemünk előtt zajlott a televíziók képernyőjén, komoly kihívást jelentett neki. Azt mondja, eszeveszett verseny volt ez, kemény nyolc hét, amely fizikálisan és mentálisan is próbára tette.

A Sunday Brunch adásából sok témára kitér Csiby Gergely és Gubik Petra. Megtudhatjuk azt is, hogy a színész-énekes

miért jött el anno Békéscsabáról,

mit gondol a zenés show-vetélkedők zsűriösszetételéről,

szerinte miért maradnak olyan sokan némák a me too idején,

miért van nála Mirabel Madrigal-babafigura,

miért vet keresztet a fellépések előtt,

s hogy mit gondol a rózsafüzérekről.

A tavaszi évadban vasárnaponként Csiby Gergely színművész, rendező köszönti a Sunday Brunch nézőit. Vendégeivel a hétvégéhez illő könnyed vagy éppen nagyon is komoly témákról és történetekről beszélget.

(Borítókép: Csiby Gergely és Gubik Petra. Fotó: Papajcsik Péter / Index)