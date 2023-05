Oszlopos tagját kénytelen nélkülözni az Örkény Színház

Mácsai Pál igazgató a következő évad kihívásairól elmondta: „Számunkra elsődleges a szakmai és világnézeti szuverenitás. Csak így teljesíthetjük a színház feladatait és a közönség tisztességes szolgálatát.”

„Megnövekedett a színházjáró kedv Budapesten – folytatta Mácsai Pál. – Ez természetesen jó, az okok azonban megmutatják jelenünk ellentmondásos állapotát. Nyomott kedélyű korszakokban mindig élénk a színház iránti érdeklődés, és érdekes módon az infláció is inkább a pénzek gyors elköltését segíti. Nehéz adottság, hogy a színház jelenlegi gazdasági helyzete kevesebb bemutatót tesz lehetővé, és elkerülhetetlen a jelentősebb jegyáremelés is a fővárosi színházakban.”

Az Örkény Színház vezetője leszögezte:

A fő kérdés most is az, hogy mit mutatunk be, hogyan beszélünk a jelenről, akár régi a szöveg, akár új. Két nagy klasszikus új optikával, és két ősbemutató, köztük egy kortárs szöveg – ez a jövő évad alaprajza.